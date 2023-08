Tomaso Trussardi imprenditore bergamasco ha da poco festeggiato i 40 anni, compiuti il 6 aprile scorso. Ecco la dieta del manager ed ex marito di Michelle Hunziker per tenersi in forma.

La dieta di Tomaso Trussardi: i piatti preferiti dell’imprenditore

Tomaso Trussardi, imprenditore e manager bergamasco, ha da poco festeggiato i 40 anni con una serata incredibile per parenti e amici, con cena gourmet e buffet di dolci a Bergamo Alta. Tra gli invitati non poteva non esserci la sua ex moglie Michelle Hunziker.

Da quando la Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio nessuno dei due ha più frequentato qualcuno ufficialmente, godendosi questo periodo da single per metabolizzare la fine del loro matrimonio e ricaricare le batterie, in modo da farsi trovare pronti all’arrivo di un nuovo amore.

In occasione della sua partecipazione a un evento a Paestum legato al mondo della moda chiamato “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”, dove Tomaso Trussardi è stato premiato per il suo impegno manageriale nel settore, l’ex marito della Hunziker è apparso particolarmente affascinato dall’ex concorrente del GF Vip Dayane Mello, madrina dell’evento. Che tra i due sia nato un flirt? E’ presto per dirlo.

Ma come si tiene in forma il neo 40enne? Secondo quanto confessato dalla Hunziker che per 14 anni non ha mangiato carne, quando ha poi frequentato Trussardi è tornata a essere carnivora poiché Tomaso mangia tantissima carne e bistecche da vero bergamasco doc.

Inoltre, Tomaso ha una perfetta linea grazie allo sport che lo aiuta a tenersi in forma, nulla da invidiare ai trentenni. L’imprenditore bergamasco ha molti hobby e passioni sportive e si dedica anche al duro allenamento in palestra. Tomaso supera dunque la prova costume e soddisfatto non si nasconde con le magliette in spiaggia.

La dieta di Tomaso Trussardi: segreti della linea

Come anticipato, l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi segue un programma di allenamento per tenersi in forma, da neo 40enne. Quando era sposato con la Hunziker, il loro personal trainer era Marco Basso. Uno scatto sui social ritraeva i due mentre si allenavano insieme. Michelle sdraiata sulla schiena di Tomaso come “peso naturale” con cui l’ex marito si esercitava nelle flessioni.

Tuttavia se il matrimonio tra i due è naufragato, nonostante siano rimasti in ottimi rapporti, Trussardi continua ad allenarsi in solitaria per non lasciar mai andare la sua linea, a cui tiene molto.