Alexa Chung, modella e conduttrice tv britannica, ha origini cinesi da parte di padre stilista e madre inglese. La top model, oggi splendida 40enne, ha rivelato la sua dieta, vegetariana da molti anni: ecco come si tiene in forma.

La dieta vegetariana di Alexa Chung: semplice e delicata

Alexa Chung supermodella britannica e conduttrice di successo, è apparsa dall’età di 14 anni su importanti copertine come Cover Girl, Elle Girl e Cosmo Girl. Figlia di Philip Chung, un designer inglese di origini per tre quarti cinesi, ha preso parte alle campagne pubblicitarie di Fanta, Sony Ericsson, Sunsilk ma è con il suo show di MTV It’s On con Alexa Chung che è super nota. La Chung da anni ha confessato di essere vegetariana, ma qual è la sua dieta per una forma smagliante come la sua? Con 6 milioni di followers su Instagram, la modella condivide alcuni trucchetti per una forma fisica al top.

La sua mattinata inizia bevendo due tazze di cappuccino ogni giorno. Poi, più tardi, quando torna dalla sua lezione di danza classica, il primo pasto che consuma sono uova strapazzate con formaggio e avocado. Di solito Alexa Chung non mangia nel pomeriggio, e poi più tardi, intorno alle 19:00, prende un’altra tazza di caffè e mangia un panino. A volte preferisce un’uscita con gli amici e cena con loro. La dieta di Alexa Chung include:

Colazione

Frullato salutare;

Pranzo

Uova strapazzate; Formaggio; Avocado

Merenda

Frutta;

Cena

Petto di pollo; Verdure; Insalata.

Alexa è una vegetariana rigorosa e non mangia alcun tipo di carne, compresa quella rossa. Nella pausa set le piace mangiare cupcake e muesli. Ad Alexa piace anche il tè verde che migliora il suo sistema immunitario e aiuta anche il suo processo metabolico.

La dieta di Alexa Chung: come si tiene in forma la modella?

Alexa Chung, modella britannica, attrice e conduttrice tv di successo nonché scrittrice per Vogue UK, a 40 anni è più in forma che mai. Tra un set e una sfilata, la Chung ha svelato i segreti del suo fisico invidiabile, snella, alta e in super forma. Come rivelato, Alexa ha scelto di essere vegetariana da molti anni per questo non mangia alcun tipo di carne. E per quanto riguarda l’allenamento, essenziale per chi fa il suo mestiere, così come la dieta, Alexa dice che a causa della frenetica routine non si allena più come quando faceva la modella.

In passato si era sottoposta a molti e duri allenamenti. Gli allenamenti di modelle come Alexa Chung includono esercizi cardiovascolari, corsa, pilates e altri esercizi tonificanti. Questi esercizi hanno lo scopo di ridurre il contenuto di grasso corporeo e di lavorare sulle articolazioni mentre migliorano anche la resistenza e la forza cardiovascolare. L’allenamento differisce ogni giorno della settimana in modo che gli esercizi non diventino monotoni e tutte le parti del corpo vengano sollecitate.