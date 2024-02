Marco Olmo, ultramaratoneta italiano vincitore di numerosi ultra trail, classe 1948, rivela i suoi segreti a tavola per essere così in forma e in energia. Ecco la sua dieta vegetariana.

La dieta vegetariana di Marco Olmo

Marco Olmo, ultramaratoneta e vincitore di ultra trail, dopo un periodo passato a gareggiare nella corsa in montagna e nello scialpinismo, all’età di 40 anni ha iniziato ad affrontare competizioni estreme nel deserto africano, quali la Marathon des Sables, 230 km in autosufficienza alimentare nel deserto marocchino.

Nel 2006 Olmo è diventato Campione del Mondo vincendo l’Ultra Trail du Mont Blanc, ossia 167 km attraverso Francia, Italia e Svizzera oltre 21 ore di corsa ininterrotta attorno al massiccio più alto d’Europa. Nel 2016 vince in Bolivia l’Ultra Bolivia Race: quasi 170 km in 6 tappe nel deserto boliviano attorno ai 4000 m di altitudine. Ma come si tiene così in forma all’età di 75 anni il campione di ultra trail? Da quando ha 37 anni Marco Olmo è diventato vegetariano.

L’essere vegetariano si è trasformato per lui in una filosofia di vita: “E’ diventato una forma di religione, un modo di vedere con occhi diversi il mondo. Un animale per me non è un pasto, ma un essere vivente. E con il vegetarianesimo si risolverebbe gran parte della tragedia della fame nel mondo”, dichiara Olmo. Di ritirarsi non se ne parla, neanche oggi a 75 anni compiuti. D’ora in poi prenderà parte a corse brevi e facili o farà semplicemente da testimonial e punto di riferimento per altri avventurieri.

Il campione ha detto che continuerà a correre per stare in forma e perché è la sua passione ma per restare in salute alternerà giorni di allenamento con giorni di riposo ad altri di corsa e di cammino. La sua dieta è alla base della sua forza fisica. “Ho sempre fame e mangio spesso”, dice. Da quasi quarant’anni è vegetariano ma non segue una dieta rigida e calcolata nelle calorie.

Ecco una sua giornata alimentare. A colazione fiocchi d’avena con due prugne secche e un po’ di miele e del tè. Pranzo con un piatto di pasta, condito con parmigiano e del pesto fatto da lui e sua moglie Renata. Per cena pasta con le patate, oppure un hamburger di soia, o due uova al tegamino.

Marco Olmo e la dieta: cosa mangia il maratoneta?

Marco Olmo è la leggenda del trail running, vincitore all’Ultra Trail del Mondo Bianco nel 2006 e nel 2007 (all’età di 58 anni), e di varie competizioni in Libia, Giordania, Oman, Bolivia, alla Trancanaria, in Islanda. All’età di 75 anni non ha proprio intenzione di dire addio allo sport né tantomeno di fermarsi. Ma come si tiene così in forma? Olmo ha rivelato la sua dieta tipica, seguendo uno stile di vita vegetariano da oltre trent’anni.

Non mangia né carne né pesce ma i derivati di origine animale come le uova e il formaggio sì. Ad esempio a colazione mangia pane fatto in casa con del tè, più due biscotti quando ha voglia di dolce. A pranzo pasta integrale con delle verdure del suo orto, a km zero; a cena insalata con uova oppure formaggi sempre a km zero. Un altro segreto dell’ultramaratoneta? Dormire almeno otto ore per notte. “Cerco di non andare mai a dormire tardi, massimo alle 21 e poi mi sveglio per le 6”.