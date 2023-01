Dimagrire correndo: come farlo in modo graduale e sano

Per riprendersi dai bagordi e dagli eccessi, sono molti coloro che decidono di dedicarsi a una alimentazione più sana praticando anche sport. Tra le tante attività che si possono esercitare vi è sicuramente la corsa che aiuta a perdere peso. Qui cerchiamo di capire come è possibile dimagrire correndo e quale tabella di allenamento seguire per ottenere i giusti risultati.

Dimagrire correndo

Riuscire a dimagrire correndo è assolutamente possibile, perché questa pratica mette in moto, non solo una serie di benefici, ma permette anche di tornare al proprio peso forma in maniera regolare e sana. Una attività molto facile da seguire perché basta indossare le scarpe da ginnastica e cominciare a correre per smaltire le calorie in più.

Fare jogging, quindi praticare un’attività come la corsa permette di perdere peso e di attivare la combustione dei grassi per riuscire così a perderli e smaltirli. Bisogna anche dire che qualsiasi attività che richiede energia porta a bruciare calorie e quindi a perdere peso dimagrendo, ma la corsa è in grado di attivare il processo metabolico aiutando così a tornare in forma.

Correre a un ritmo abbastanza sostenuto permette di bruciare dalle 600 alle 800 calorie all’ora. Inoltre, la corsa è una attività che comporta una serie di benefici: migliora il metabolismo e il tono muscolare, aiuta anche a ridurre la massa grassa. Nel proprio piano di allenamento è bene inserire anche degli esercizi che aiutino a scolpire il fisico.

Molto importante inserire nel programma di allenamento anche una seduta di tonificazione da fare almeno una volta alla settimana. Bisogna poi anche cercare di alternare il passo e il ritmo. Correre sempre allo stesso ritmo può essere rilassante, ma prima o poi il corpo deve adeguarsi a determinate condizioni e quindi è utile cercare di variare un po’ l’allenamento.

Dimagrire correndo: come si fa

La corsa è un’attività cardio e di conseguenza iniziare a correre può sicuramente aiutare a perdere peso. Si tratta di un’attività che coinvolge tutti i muscoli, brucia le calorie e quindi aiuta a dimagrire correndo in maniera salutare. Ovviamente è bene partire con un programma mirato che preveda una buona alimentazione e anche un allenamento adeguato.

Per iniziare a praticare questa attività e quindi ottenere i giusti risultati, sono necessari alcuni consigli e suggerimenti da mettere in atto. Bisogna partire in maniera tranquilla e graduale. Prima si potrebbe cominciare con delle lunghe camminate per poi passare alla corsa in modo da non sforzare troppo il fisico.

Uno dei consigli principali che i personal trainer forniscono è quello di allenarsi almeno due o tre volte a settimana. Non è importante la velocità, ma partire con una corsa medio lenta può sicuramente aiutare a prendere il ritmo e migliorare la costanza di allenamento. Qualora ci si rendesse conto di non farcela si può alternare la corsa con la camminata.

Non è necessario correre tutti i giorni per dimagrire correndo, ma è altrettanto importante cercare di riposarsi e ascoltare i bisogni del corpo. Molto importante anche cercare di variare l’allenamento, alternando alla corsa anche degli Interval Training che permettono di rafforzare il metabolismo e bruciare maggiori calorie. Durante i giorni di allenamento è consigliabile anche bere parecchio proprio per compensare i liquidi persi.

Dimagrire correndo: integratore

