Come allontanare le scutigere di casa senza veleni

In bagno o in cantina, capita di trovarsi di fronte ad alcune presenze non particolarmente gradite. Sono insetti che possono causare repulsione per il loro aspetto, come appunto le scutigere. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire come allontanare le scutigere di casa affidandosi a rimedi naturali e senza veleni.

Come allontanare le scutigere di casa

Prima di consigliare i rimedi maggiormente efficaci per allontanare le scutigere di casa, bisogna anche dire che questi insetti non sono particolarmente apprezzati a causa di un aspetto poco rassicurante. Sono però degli animaletti davvero innocui per l’essere umano e altrettanto funzionali poiché possono aiutare a evitare la presenza di altri insetti in casa.

Con il nome di questo insetto, si fa riferimento a una specie della famiglia degli artropodi del colore giallo marrone che ha diverse paia di zampe. Noto per essere un insettivoro, ovvero si nutre di altri insetti e, proprio per questo, non bisogna ucciderle perché eliminano cimici, mosche, ragni che sono spesso frequenti in casa.

Alle prede che incontra lungo il suo cammino, inietta il veleno che le uccide. Un veleno non dannoso per l’essere umano, ma soltanto per gli insetti citati poc’anzi. Un insetto come le scutigere preferisce fuggire piuttosto che attaccare, ma nel momento in cui si sente minacciata, comincia a pungere causando un po’ di gonfiore nella zona interessata.

Per allontanare le scutigere di casa, la cosa migliore è affidarsi a dei metodi e dei rimedi che sono naturali, quindi non dannosi e nocivi. In questo modo è sicuramente possibile tenerla lontana da casa evitando che possa andare in altri angoli o anfratti della casa.

Come allontanare le scutigere di casa: consigli

Sono insetti che si possono trovare soprattutto in zone come i bagni, le cantine o anche i garage oppure in fessure e angoli nascosti della casa. Se dovesse capitare di imbattersi in un insetto del genere, sono diversi i metodi che prescindono da insetticidi e veleni che permettono di allontanare le scutigere di casa.

Dal momento che sono insetti che amano molto gli ambienti caldi e umidi dove proliferano, si potrebbe pensare all’acquisto di un deumidificatore che elimina le particelle di umidità in modo che non si avvicini a queste zone della casa. È consigliabile anche sigillare le crepe e le fessure perché proprio da quei hanno accesso all’abitazione.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali molto validi ed efficaci che permettono di allontanare le scutigere senza troppi problemi. L’olio di menta piperita da spargere sui davanzali o in altre zone dove si sono avvistati questi insetti le tiene alla larga dal momento che emana un aroma molto forte che non riescono a tollerare.

Il pepe e la cannella non sono solo utili per insaporire i piatti, ma risultano essere particolarmente efficaci per tenerle lontane. Bisogna spargerne un po’ nei luoghi dove giungono, così come l’uso dei repellenti a ultrasuoni di cui ne esistono vari tipi, ma il più efficace e consigliato da esperti è Ecopest Home.

Come allontanare le scutigere di casa: rimedio

