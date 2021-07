Dimagrire velocemente e riconquistare la forma perfetta è il sogno di molte persone, ma l’obiettivo di perdere peso in modo rapido in tanti casi può condurre a scelte dietetiche errate. Non è raro incappare in regimi alimentari troppo restrittivi o diete fai da te pericolose, che non solo non conducono al risultato sperato ma molto spesso sono anche dannose per la salute.

Tuttavia, eliminare i chili in eccesso in modo veloce ma soprattutto senza effetti nocivi sull’organismo, oggi si può. Il modo migliore per farlo è combinare un percorso alimentare sano, accuratamente stilato da un medico nutrizionista esperto, a una serie di trattamenti dimagranti, che possano facilitare l’eliminazione della cellulite e degli accumuli di adipe, nelle aree spesso più difficili da snellire.

La dieta e i trattamenti estetici che aiutano a perdere peso

Tra i diversi metodi oggi all’avanguardia per il dimagrimento, il modellamento e il contrasto alla cellulite, si distingue quello di DCD Studi Estetici, la realtà che da oltre 40 anni favorisce la perdita di peso tramite un approccio che unisce a un percorso alimentare equilibrato una vasta gamma di trattamenti snellenti e modellanti, per favorire il dimagrimento senza che la forma fisica ne risenta.

In particolare, DCD Studi Estetici opera a contrasto del sovrappeso e dell’obesità tramite il Metodo DCD. Si tratta di un approccio che basa la sua efficacia su una dieta che consente di ottenere una perdita di peso fisiologica e su un trattamento estetico, avvalorato da una serie di ricerche scientifiche, per la riduzione della pelle a buccia d’arancia e dei centimetri in eccesso.

Nuova Electrosculpture® per dimagrire e modellare il corpo

Il trattamento di DCD Studi Estetici, noto nel settore con il termine di Nuova Electrosculpture®, è un sistema brevettato che sfrutta macchinari di ultimissima generazione per garantire risultati snellenti e tonificanti sin dalle prime sedute. Il metodo, infatti, nato per essere applicato su tutto il corpo, agisce soprattutto nelle aree sottocutanee, favorendo un miglioramento della circolazione linfatica e sanguigna, da cui consegue un effetto decongestionante delle zone coinvolte.

Il trattamento prevede che le aree del corpo interessate siano ricoperte con un primo bendaggio in cotone (o una tutina ad hoc) imbevuto di sola acqua, e da un successivo strato di bende in caucciù conduttrici. Tale sistema permette alle correnti galvaniche a bassa intensità di diffondersi e di riattivare tutte le attività biologiche ed enzimatiche che coadiuvano al turn over metabolico e cellulare, il cui risultato è un rapido miglioramento della circolazione, un contemporaneo effetto snellente della silhouette e una decisiva riduzione degli inestetismi della pelle a buccia d’arancia.

La dieta per dimagrire in modo fisiologico

Il percorso alimentare di DCD Studi Estetici è invece quello della cosiddetta dieta CADN®, acronimo di Crono Alimentazione Dissociata Normocalorica, un regime dietetico cui è associata una perdita di peso fisiologica, quindi completamente naturale, che non contribuisce alla riduzione della massa magra e non induce nel paziente il tipico senso di fame che, nelle diete più classiche, è spesso d’ostacolo al dimagrimento.

La CADN®, in particolare, nasce da un percorso dietologico completamente su misura del paziente che prevede l’adozione di un’alimentazione varia e l’apporto costante di calorie in momenti determinati della giornata. Il percorso si affianca inoltre a una serie di controlli costanti da parte di nutrizionisti e medici specializzati nell’alimentazione, per monitorare periodicamente, anche attraverso la BIA o Bioimpedenziometria (un’analisi non invasiva delle componenti corporee) che la perdita di peso avvenga sempre in modo salutare.

Naturalmente, alla dieta CADN® e all’applicazione di Nuova Electrosculpture® è possibile associare anche altri trattamenti snellenti, tutti in grado di favorire un rapido effetto tonificante con una efficace riduzione dei centimetri di troppo. Tra questi si distinguono la Nuova Pressoterapia, che favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, la Radiofrequenza, che rimodella il corpo donando ai tessuti un aspetto più elastico, e la CryoUltrasound, che assicura una riduzione dell’adipe localizzato e una parallela diminuzione dei problemi circolatori degli arti inferiori.