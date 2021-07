L’olio viso anti-age è un segreto di bellezza per molte donne, che con l’avanzare dell’età ricorrono a prodotti naturali per mantenere la pelle idratata ed elastica, prevenendo e attenuando la comparsa di rughe. Scopriamo insieme quali sono i migliori oli viso anti-age.

Olio viso anti-age: olio di mandorle dolci

L’olio di mandorle dolci è un olio viso anti-age molto conosciuto per le sue proprietà cosmetiche. Infatti, contiene elevate concentrazioni di grassi insaturi e polinsaturi, nonché vitamina B ed E che idratano in profondità la pelle, rendendola tonica ed elastica e prevenendo al tempo stesso la comparsa di rughe. Per utilizzarlo, basta mischiarne qualche goccia alla propria crema di trattamento abituale e applicarla ogni sera.

Olio viso anti-age: olio di argan

Un altro olio viso anti-age molto famoso è l’olio di argan, ricco di antiossidanti che aiutano a combattere l’azione dei radicali liberi, prevenendone così l’invecchiamento precoce e il rilassamento. L’olio di argan è ricco di polifenoli e vitamina E e, per beneficiare dei suoi effetti anti-age, se ne può massaggiare qualche goccia al posto della crema da giorno o da notte.

Olio viso anti-age: olio di rosa mosqueta

L’olio di rosa mosqueta fa parte degli oli viso anti-age perché esercita un’azione antiossidante e rigenerante. Il prodotto, infatti, è ricco di acido linoleico e acido alfa-linoleico, oltre che di vitamina A e vitamina E, che contrastano efficacemente l’azione dei radicali liberi. Non solo, l’olio di rosa mosqueta stimola e rigenera le funzioni cellulari, minimizzando i processi di invecchiamento cutaneo e riducendo anche le rughe di espressione.

Per utilizzarlo, anche in questo caso se ne può mischiare qualche goccia con la crema viso abituale.

Olio viso anti-age: olio di cocco

L’olio di cocco è un olio viso anti-age che contiene importanti acidi grassi, come l’acido laurico. È ottimo per prevenire la disidratazione della pelle, mentre la presenza di vitamina A e vitamina E contrastano efficacemente i primi segni del tempo sulla pelle. L’olio di cocco può essere utilizzato tranquillamente al posto della crema di trattamento, in quanto è estremamente nutriente e idratante.

Olio viso anti-age: olio di avocado

L’ultimo olio viso anti-age è l’olio di avocado, che contiene un’elevata concentrazione di acidi grassi che aiutano a rigenerare la pelle del viso, rendendola morbida e liscia. L’olio di avocado contiene tantissime vitamine, come la A, la C, la E, la K e quelle del gruppo B che, insieme all’acido linoleico, gli conferiscono interessanti proprietà anti-age. La pelle, quindi, risulta morbida ed elastica se si utilizza qualche goccia di prodotto al posto della crema notturna.