Diminuzione dell’Attività Fisica tra i Giovani in Italia: Cause e Soluzioni

Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un preoccupante calo dell’attività fisica tra i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Secondo i dati dell’Osservatorio Valore Sport 2025, il 91,7% di questi adolescenti risulta sedentario, con un fenomeno che si accentua soprattutto durante gli anni della scuola media.

Il contesto attuale e le ragioni del calo

I dati rivelano che l’Italia occupa il quarto posto tra i paesi dell’area Ocse per inattività fisica, con oltre l’80% della popolazione che non pratica un livello sufficiente di sport, ovvero almeno due ore e mezza di attività fisica a settimana. Il problema è particolarmente evidente nella fascia di età adolescenziale, in cui lo sport dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo fisico e sociale.

Fattori che influenzano la scelta dei giovani

Le principali ragioni che portano i ragazzi a rinunciare allo sport comprendono impegni scolastici, perdita di interesse e l’emergere di nuove passioni. La competizione, spesso enfatizzata in modo eccessivo, tende a far passare il messaggio che l’attività sportiva debba essere solo un mezzo per emergere e ottenere successi, piuttosto che un’opportunità di divertirsi e socializzare.

Il ruolo della multidisciplinarietà

Un approccio che potrebbe rivelarsi efficace nel contrastare il fenomeno del drop out è quello della multidisciplinarietà. Infatti, la cultura sportiva in Italia è spesso associata a una singola disciplina, il che porta i giovani a perdere interesse una volta che smettono di praticare il loro sport preferito. Introducendo le federazioni sportive nelle scuole e proponendo attività varie, si potrebbe offrire ai ragazzi la possibilità di esplorare diverse discipline sportive, aumentando le probabilità di trovare quella più adatta ai loro interessi.

Nuove strutture sportive per attrarre i giovani

In questo contesto, gli spazi sportivi urbani stanno emergendo come una soluzione innovativa. Questi impianti, progettati per essere inclusivi e variegati, offrono attività che vanno oltre il tradizionale sport di squadra. Luoghi dedicati a sport urbani come skateboard e parkour possono attrarre i giovani, permettendo loro di praticare sport in un ambiente informale e stimolante.

Iniziative come i Giochi della Gioventù

I Giochi della Gioventù rappresentano un altro strumento fondamentale per promuovere l’attività sportiva tra i giovani. Questi eventi, che coinvolgono studenti delle scuole primarie e secondarie, offrono l’opportunità di praticare molteplici sport senza la pressione della competizione. La loro natura inclusiva e il focus sul divertimento e sulla partecipazione piuttosto che sulla vittoria possono aiutare a contrastare il fenomeno della rinuncia allo sport.

Promuovere un approccio ludico e inclusivo all’attività fisica durante l’adolescenza è essenziale per favorire abitudini salutari che possano durare nel tempo. Investire nello sport come mezzo di aggregazione e divertimento potrebbe rappresentare la chiave per far tornare i giovani a muoversi e a vivere una vita attiva.