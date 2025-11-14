Dipendenza da Smartphone e Tecnofobia: Riflessioni sulla Società Moderna

Negli ultimi anni, il digitale è diventato uno dei principali protagonisti delle vite quotidiane. Tuttavia, sono emerse anche preoccupazioni riguardo all’impatto delle tecnologie, in particolare dello smartphone, sugli adolescenti e i giovani. Ansia, isolamento e disattenzione sono alcuni segnali di una dipendenza che potrebbe compromettere il benessere di queste generazioni.

In questo contesto, il libro Oltre la tecnofobia, scritto da Stefano Moriggi, Vittorio Gallese e Pier Cesare Rivoltella, propone un’alternativa interessante: piuttosto che demonizzare la tecnologia, è fondamentale imparare a viverci in modo consapevole.

I fatti

La storicità delle innovazioni mostra che ogni cambiamento tecnologico ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni abbracciano le novità con entusiasmo, altri si mostrano scettici e preoccupati. Secondo Moriggi, questa dualità è insita nella natura umana. La mente tende a cercare pattern e regolarità nel mondo, e di fronte a un cambiamento radicale si può provare un senso di smarrimento, descritto da Freud con l’espressione “non sentirsi a casa”.

Il conflitto tra creatore e creazione

La storia della tecnologia è costellata di momenti in cui l’umanità ha temuto le proprie invenzioni. Dalla scrittura ai social media, ogni innovazione ha generato paure di perdita di controllo. Il dibattito pubblico attuale si concentra su come gestire l’uso dello smartphone, in particolare tra i più giovani. Si suggeriscono limitazioni e divieti, ma Moriggi avverte che queste misure non affrontano il problema alla radice.

Riprogettare l’approccio alla tecnologia

Molti genitori e educatori sostengono la necessità di proteggere i ragazzi dall’uso eccessivo dei dispositivi digitali. Tuttavia, Moriggi sottolinea che tentativi di proibire l’accesso non sono sufficienti e possono risultare controproducenti. Privare i giovani della possibilità di interagire con il mondo digitale significa negare loro l’opportunità di imparare a gestirlo in modo sano e responsabile.

Educazione e consapevolezza

Invece di reprimere, la chiave è educare. L’educazione digitale deve diventare un pilastro fondamentale per preparare i giovani a un futuro sempre più tecnologico. Questo implica non solo l’insegnamento delle competenze tecniche, ma anche la promozione di una cittadinanza digitale che incoraggi l’uso consapevole e critico degli strumenti a disposizione.

Costruire relazioni positive con la tecnologia

Un approccio costruttivo può includere momenti di condivisione tra genitori e figli, utilizzando lo smartphone insieme per svolgere attività pratiche, come pianificare una gita o fare ricerche scolastiche. Queste interazioni non solo rafforzano il legame familiare, ma aiutano anche i giovani a esplorare le potenzialità delle tecnologie in modo creativo e collaborativo.

Questo favorisce uno sviluppo di competenze che permette ai ragazzi di affrontare il mondo digitale con maggiore sicurezza e autonomia. L’educazione non deve limitarsi a proibire, ma deve consentire di esplorare e imparare attraverso l’esperienza.

Superare la tecnofobia e abbracciare un nuovo paradigma

La convinzione che l’uso eccessivo dei social media possa portare a una diminuzione delle interazioni sociali è diffusa, ma non sempre supportata da evidenze. Ricerche recenti dimostrano che i giovani che utilizzano i social media in modo attivo spesso mantengono anche una vita sociale ricca e soddisfacente. È cruciale non addossare alla tecnologia la responsabilità di fenomeni complessi come l’isolamento sociale.

Comprendere il digitale come opportunità di connessione piuttosto che come una minaccia è fondamentale. La tecnologia, in quanto strumento, può essere utilizzata per costruire relazioni e arricchire la vita sociale, a condizione di essere gestita con consapevolezza e responsabilità.

