Disfunzione erettile in aumento tra i giovani: cause e rimedi

La disfunzione erettile è una condizione comune che, secondo gli ultimi studi, in Italia colpisce 1 giovane sotto i 30 anni su 10. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause più comuni di impotenza e come rimediare.

Disfunzione erettile

La disfunzione erettile è una condizione comune, che può colpire tutti gli uomini, indipendentemente dall’età e lo stadio di vita che si sta attraversando, poiché i fattori possono essere diversi e, a volte, influenzarsi reciprocamente.

Almeno una volta nella vita, ogni uomo ha sofferto di disfunzione erettile. Tuttavia, se l’episodio è isolato non è il caso di preoccuparsi. Quando, invece, non siamo di fronte ad un episodio isolato, ma ad una situazione che si verifica ad ogni rapporto sessuale, allora, è il caso di richiedere una consulenza con un esperto e capire quale sia l’origine del problema affinché intervenire tempestivamente e adeguatamente.

Disfunzione erettile tra i giovani

Si parla di impotenza o disfunzione erettile quando:

si ha difficoltà a raggiungere l’ erezione

non si ha interesse per il sesso o la masturbazione

o la si ha difficoltà a mantenere l’erezione per il tempo necessario a concludere il rapporto sessuale

Se, da un lato, la disfunzione erettile è una condizione comune a moltissimi uomini, dall’altro, secondo gli ultimi studi, 1 giovane italiano su 10 soffre di disfunzione erettile. Secondo Gabriele Antonini, urologo – andrologo, specialista in chirurgia protesica peniena, il problema potrebbe essere conseguenza della cosiddetta “fuga venosa”, un deficit vascolare che ostacola la normale continenza delle valvole venose. Questa patologia si manifesta, di sovente, in pazienti affetti da varicocele testicolare, prolassi emorroidari e varici alle gambe.

Disfunzione erettile: viagra naturale

Nella maggior parte dei casi, fortunatamente, la disfunzione erettile è una condizione temporanea, causata da un periodo di forte stress fisico ed emotivo, problemi all’interno della coppia, della famiglia o sul lavoro. In tutti questi casi, il problema, che si può aggravare nel momento dell’atto, a causa dell’ansia da prestazione, si può risolvere con l’assunzione regolare di un viagra naturale.

Blue Bull è il primo integratore alimentare, progettato e sviluppato interamente in Italia, pensando a tutti quegli uomini affetti da eiaculazione precoce, difficoltà a raggiungere o a mantenere l’erezione per il tempo necessario a completare un rapporto sessuale.

Grazie ai suoi risultati e sicurezza, è riconosciuto da esperti e consumatori come il viagra naturale.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Blue Bull:

Arginina , un amminoacido essenziale per la produzione degli spermatozoi e di ossido nitrico, importante per la funzione erettile;

, un amminoacido essenziale per la produzione degli spermatozoi e di ossido nitrico, importante per la funzione erettile; Zinco , per la produzione di liquido seminale e livelli elevati di testosterone, affinché stimolare la libido e mantenere alta la concentrazione;

, per la produzione di liquido seminale e livelli elevati di testosterone, affinché stimolare la libido e mantenere alta la concentrazione; Estratto di Damiana , un vero e proprio afrodisiaco naturale, essenziale per risolvere l’ansia da prestazione, la frigidità, l’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile;

, un vero e proprio afrodisiaco naturale, essenziale per risolvere l’ansia da prestazione, la frigidità, l’eiaculazione precoce e la disfunzione erettile; Estratto di Maca e Muira Puama , per ottimizzare la produzione di testosterone nel sangue, accendere il desiderio sessuale, regolarizzare la funzione ormonale, favorire l’erezione e migliorare la qualità dei rapporti sessuali;

, per ottimizzare la produzione di testosterone nel sangue, accendere il desiderio sessuale, regolarizzare la funzione ormonale, favorire l’erezione e migliorare la qualità dei rapporti sessuali; Estratto di Tribulus, meglio noto come Tribulus Terrestris, una pianta nota da tempi antichi per i suoi benefici sotto le lenzuola, grazie alla quale ottimizzare e migliorare l’energia e la resistenza a letto, sia nell’uomo che nella donna.

