L’aromaterapia durante il cambio di stagione utilizza oli essenziali naturali benefici per la salute, come l’olio di lavanda o quello di limone

Alcune piante aromatiche come eucalipto, alloro e malva sono ottime per fare infusi e suffumigi contro i malanni di stagione

L’alloro è benefico per l’organismo, infatti è utile non solo per la salute di intestino e cuore, ma anche per la vista e in caso di dolori reumatici