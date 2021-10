Dieta di Carlo Conti: i benefici e come seguirla

La dieta di Carlo Conti è indicata per tutte quelle persone che, indipendentemente dall’età e l’appartenenza di genere, hanno bisogno di perdere qualche chilo, oppure, conservare nel tempo un peso forma ottimale raggiunto con molta fatica. Scopriamo insieme come seguirla e quali sono i suoi benefici.

Dieta di Carlo Conti

Carlo Conti è uno dei volti più noti e amati del piccolo schermo. Simpatico e professionale, qualche mese fa, l’amato conduttore aveva fatto preoccupare il suo pubblico per aver annunciato, sui social, di aver contratto il Covid-19. Fortunatamente, dopo tanto spavento e qualche giorno di ricovero in ospedale, Carlo Conti ha superato la malattia e noi possiamo continuare a seguirlo nelle sue trasmissioni.

Negli ultimi tempi, l’aspetto fisico di Carlo Conti si è notevolmente assottigliato, grazie ad una dieta salutare, alternata ad un esercizio fisico regolare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la dieta di Carlo Conti e quali sono i suoi benefici.

Dieta di Carlo Conti: benefici

Negli ultimi tempi, tuttavia, di Carlo Conti non si parla né per la sua malattia, né per i suoi successi professionali, bensì per la sua dieta. La dieta di Carlo Conti è semplice da seguire, indicata per tutte quelle persone che hanno bisogno di perdere peso, oppure, conservare, nel tempo, un peso forma ottimale raggiunto a fatica.

Come dichiarato dallo stesso conduttore, la sua non è una dieta rigida, bensì un regime alimentare equilibrato, che contiene l’assunzione di cibo genuino e salutare, da consumare regolarmente in piccole quantità, alternato ad un’attività fisica regolare e per nulla intensa, che prevede una camminata veloce e delle partite a calcetto con gli amici.

Dieta di Carlo Conti: integratore

