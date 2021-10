Insetti autunnali: come allontanarli senza pesticidi

Gli insetti autunnali sono una presenza costante nelle case della maggior parte degli italiani. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, le ragioni di questa presenza, a volte molesta, e come sbarazzarsene in modo rapido e naturale.

Insetti autunnali

Ritrovarsi la casa invasa dagli insetti nel pieno della stagione autunnale è un evento comune alla maggior parte della popolazione mondiale. Nella maggior parte dei casi, gli insetti autunnali non rappresentano un pericolo per la salute dell’uomo e di eventuali animali di compagnia, sebbene siano, in ogni caso, una presenza molesta, soprattutto quando non si parla di un solo insetto, ma di una vera e propria invasione.

Le ragioni per cui gli insetti autunnali tendono ad invadere le nostre abitazioni non sono numerose, ma possono essere altrettanto banali. Tuttavia, le modalità grazie alle quali sbarazzarsene sono poche e non sempre efficaci. Ecco perché, nei paragrafi che seguono, andremo a capire meglio le cause della presenza degli insetti in casa durante l’autunno e le soluzioni naturali grazie alle quali liberarsene in modo rapido e definitivo.

Insetti autunnali in casa

Un rifugio sicuro in cui trovare cibo, acqua e calore è la ragione principale per cui, durante la stagione autunnale, alcuni insetti, molto più rispetto ad altri di altre specie, possono invadere le abitazioni private. Prestare attenzione ad eventuali fori o fessure sui muri, le porte e le finestre, e chiuderle prontamente, ad esempio, può essere una soluzione grazie alla quale impedire agli insetti autunnali l’accesso in casa nostra. Allo stesso modo, è una soluzione valida il pulire e mantenere pulita la casa, eliminando le briciole e i residui di cibo fino all’ultimo e ogni traccia di bagnato.

Le ragioni della presenza degli insetti autunnali in casa, ad alcuni, possono sembrare banali e scontante. Ciononostante, soprattutto se è un esercito ad invadere le nostre abitazioni, la loro presenza, sebbene, per la maggior parte delle specie, non rappresenti un pericolo per la salute sia dell’uomo che degli animali da compagnia, può diventare molesta, al punto che sbarazzarsene, ed al più presto, diventa impellente.

Insetti autunnali: miglior rimedio

L’utilizzo di un pesticida per l’eliminazione degli insetti autunnali che invadono le nostre case, la maggior parte delle volte, non è mai una buona alternativa, in parte, perché non protegge la specie, in parte, perché i pesticidi contengono sostanze chimiche che possono anche rappresentare un problema di salute serio sia per l’essere umano che per l’animale d’affezione.

