Fondato nel 1988, l’Erdem Health Group è stato una pietra miliare dell’assistenza sanitaria a Istanbul, rinomato per il suo costante impegno verso l’eccellenza. Inizialmente operante solo dall’ospedale Çakmak Erdem, il gruppo ha poi ampliato il proprio raggio d’azione, comprendendo oggi diversi ospedali, centri medici, strutture per la dialisi e centri di fisioterapia in varie località.

L’Erdem Health Group è sinonimo di assistenza 24 ore su 24, che si rivolge a pazienti locali e internazionali con una dedizione alla professionalità e alla soddisfazione del paziente. Nel corso degli anni, ha coltivato la reputazione di ospitare un gruppo di stimati medici e professionisti della sanità.

Pur offrendo un’ampia gamma di servizi medici, Erdem Health Group si distingue in particolare per specialità come il trapianto di capelli, la chirurgia plastica, la chirurgia bariatrica e i trattamenti dentali. Queste specialità sottolineano l’impegno del gruppo per l’innovazione e la qualità nella fornitura di soluzioni sanitarie trasformative.

Con una ricca storia pluridecennale, Erdem Health Group continua a mantenere il suo status di istituzione prestigiosa, stabilendo parametri di riferimento nell’eccellenza sanitaria e nell’assistenza centrata sul paziente.

TRAPIANTO DI CAPELLI

La Turchia è emersa come destinazione preferita per varie procedure mediche, e il trapianto di capelli è una delle scelte principali dei pazienti internazionali. L’Erdem Hospital è all’avanguardia nel fornire servizi eccezionali di trapianto di capelli, utilizzando tecniche avanzate e attrezzature mediche all’avanguardia per garantire risultati dall’aspetto naturale ai pazienti che soffrono di perdita di capelli.

L’ospedale è al passo con gli ultimi sviluppi della tecnologia del trapianto di capelli. Il trapianto di capelli in Turchia offre trattamenti completi per uomini e donne, tra cui il trapianto di barba, il trapianto di sopracciglia e il trapianto di peli del corpo.

CHIRURGIA PLASTICA

L’ospedale Erdem eccelle nel campo della chirurgia plastica in Turchia, dedicandosi a migliorare sia l’estetica che la funzionalità del corpo. I piani di trattamento su misura sono meticolosamente realizzati per rispondere alle esigenze uniche di ogni paziente, con l’obiettivo di ottenere risultati che appaiano naturalmente armoniosi. L’esperienza dell’ospedale comprende un’ampia gamma di procedure, tra cui addominoplastica, rinoplastica, aumento del seno, lifting del seno, riduzione del seno, lifting del viso e Brazilian Butt Lift (BBL).

L’ospedale Erdem è rinomato per la sua competenza nella chirurgia della liposuzione in Turchia, una scelta sempre più popolare tra i pazienti che cercano di perfezionare i contorni del viso e del corpo.

CHIRURGIA BARIATRICA

Oltre alla sua bravura nel trapianto di capelli e nella chirurgia plastica, l’Erdem Hospital è una destinazione riconosciuta per chi cerca soluzioni sicure ed efficaci per la perdita di peso. La chirurgia bariatrica in Turchia offre un’opzione valida per i pazienti che faticano a perdere peso con i mezzi convenzionali.

L’Erdem Hospital è specializzato in procedure quali palloncino gastrico, bypass gastrico e Sleeve Gastrectomy in Turchia, adattando le opzioni di trattamento alle misure fisiche individuali e allo stato di salute generale di ciascun paziente. L’ospedale si impegna a garantire la massima soddisfazione dei pazienti facilitando un percorso di perdita di peso sano e sostenibile.

TRATTAMENTI DENTALI

L’Erdem Hospital pone la stessa enfasi sulla salute dei denti, offrendo una gamma completa di trattamenti odontoiatrici presso la sua stimata Erdem Dental Clinic. Dai trattamenti trasformativi come Hollywood Smile, All on 4 e All on 6 alle procedure di restauro come faccette, impianti dentali, ponti dentali e sbiancamento dei denti, la clinica fornisce cure personalizzate per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti e migliorare la loro salute orale ed estetica.

L’Ospedale Erdem, costruito per scopi sia sanitari che estetici, che serve i suoi pazienti con i medici e le équipe sanitarie più competenti, è conosciuto tra gli ospedali di fama preferiti al mondo.