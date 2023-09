E’ possibile dormire con gli occhi aperti? Purtroppo sì, ed è anche più comune di quanto si immagini. Ecco le cause del dormire e riposare con gli occhi aperti.

E’ possibile dormire con gli occhi aperti? Le cause

Si stima che fra l’8 e il 15 per cento delle persone dorma con gli occhi non completamente chiusi. Questa condizione è nota anche come linoftalmo notturno, colpisce molti individui e può avere conseguenze significative sul benessere generale.

Il lagoftalmo è riconducibile a un’anomalia nel sistema di innervazione delle palpebre, che soprattutto di notte non riescono mai a chiudersi completamente.Restando per molto tempo a contatto diretto con l’aria, però, l’occhio si secca e si irrita e si rischiano danni alla cornea e congiuntiviti.

Per evitarli si possono applicare colliri speciali, pomate lubrificanti o cerotti che tengano chiuse meccanicamente le palpebre durante la notte. Nei casi più seri il difetto può essere corretto con un intervento chirurgico.

Come anticipato, il linoftalmo notturno, o dormire con gli occhi aperti, è una condizione in cui le palpebre non riescono a chiudersi completamente durante il sonno, causando una scarsa visione e persino la perdita completa della vista, se non trattata. Quali sono le cause?

Anomalie delle palpebre: L’ectropion o l’entropion possono impedire agli occhi di chiudersi completamente durante il sonno.

Disturbi del nervo facciale: La paralisi di Bell o altre condizioni di paralisi facciale possono influenzare la sua capacità di tenere gli occhi chiusi di notte.

Malattie autoimmuni: La sindrome di Sjogren potrebbe causare secchezza oculare e difficoltà a tenerli chiusi durante il sonno.

Fattori legati allo stile di vita: Un forte consumo di alcol o l’uso di sonniferi possono contribuire a questo problema, rilassando troppo i muscoli intorno al contorno occhi.

Anche altri fattori possono causare il lagofthalmos notturno.

L‘invecchiamento gioca un ruolo significativo nello sviluppo di questa condizione, in quanto la nostra pelle perde elasticità, rendendo più difficile per le palpebre superiori e inferiori rimanere ben chiuse durante la notte. Inoltre, gli anziani sono più inclini alla sindrome dell’occhio secco, che può esacerbare i sintomi del lagofthalmos notturno.

La diagnosi e la gestione precoce possono aiutare a prevenire potenziali problemi come secchezza oculare, irritazione degli occhi, visione annebbiata o addirittura cecità totale.

Come visto è possibile dormire con gli occhi aperti, questa patologia si chiama linoftalmo notturno e può portare anche gravi conseguenze se non trattata. Abbiamo visto le cause, tra le più comuni, ma quale influenza ha sulla qualità di vita?

Le conseguenze del mancato trattamento del linoftalmo va oltre il semplice riposo di scarsa qualità; questa condizione comporta anche dei rischi per i problemi di salute oculare a lungo termine, come ad esempio:

Sindrome dell’occhio secco: La secchezza cronica causata dal dormire con gli occhi aperti aumenta la predisposizione a sviluppare la sindrome dell’occhio secco, una condizione che può portare a gravi disagi e persino alla perdita permanente della vista, se non trattata.

Cheratopatia da esposizione oculare: L’esposizione prolungata della superficie oculare durante il sonno aumenta il rischio di sviluppare abrasioni o ulcere corneali, che potrebbero causare cicatrici e danni irreversibili alla vista.

Rimedi naturali per trattare la sindrome del dormire con occhi aperti? Eccone alcuni:

Unguenti e gocce per gli occhi: avere gli occhi lubrificati e sani con pomate notturne o gocce diurne.

Pomata antibiotica: ridurre l’infiammazione e favorire la chiusura delle palpebre applicando una pomata antibiotica prima di andare a letto.

Nastro per palpebre o strisce adesive: tenere delicatamente chiuse le palpebre superiori con strisce adesive progettate per l’uso notturno.

Livelli di umidità adeguati: usare umidificatore per mantenere l’aria interna umida e alleviare la secchezza causata dal dormire con gli occhi aperti.