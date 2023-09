Turismo dentale, pericoli e soluzioni alternative in Italia

Negli ultimi anni, il turismo dentale ha guadagnato una notevole popolarità. Sono tantissimi, infatti, gli italiani che considerano la possibilità di affidarsi a cliniche situate all’estero, reputandole un’alternativa economica che permette di ricevere adeguate cure dentistiche. Tuttavia, anche se a primo impatto questa soluzione può offrire potenziali vantaggi finanziari, stiamo parlando di un fenomeno che non è privo di rischi e pericoli. Con questi presupposti andiamo ad analizzare le caratteristiche del turismo dentale, mettendo in luce gli aspetti critici e le migliori opzioni da prendere in considerazione.

L’ascesa del turismo dentale: il quadro statistico

Secondo i dati riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si stima che oltre 4 miliardi di persone in tutto il mondo soffrano di problemi dentali. Questa situazione ha portato alla diffusione di numerose offerte di cure dentistiche a prezzi ridotti in diversi paesi, tra cui Croazia, Turchia e Albania. Proprio per questo, negli ultimi decenni, il concetto di viaggiare all’estero per ottenere cure dentali di alta qualità a prezzi più convenienti ha guadagnato sempre più popolarità.

La Croazia è diventata una delle destinazioni più apprezzate proprio perché un viaggio in questa terra permette di ottenere cure odontoiatriche di qualità e al tempo stesso di godere di paesaggi mozzafiato. Molte città costiere croate, come ad esempio Dubrovnik e Spalato, dispongono di cliniche dentali moderne con personale altamente qualificato. Secondo le statistiche, il turismo dentale in Croazia è aumentato costantemente negli ultimi anni, con un flusso significativo di pazienti provenienti da paesi europei in cerca di trattamenti come sbiancamenti dentali, impianti e protesi.

La Turchia è un’altra destinazione che ha fatto grandi passi nel settore del turismo dentale. Le statistiche più recenti evidenziano un aumento costante nel numero di pazienti stranieri che scelgono questo territorio per trattamenti come l’ortodonzia, l’implantologia e la chirurgia orale. L’Albania è una destinazione che sta riscontrando una rapida crescita nell’ambito del turismo dentale. Nonostante sia ancora una meta relativamente nuova nel campo, le statistiche dimostrano un costante aumento dei pazienti stranieri in cerca di trattamenti dentali in questa nazione.

I rischi, i pericoli e i principali svantaggi

I prezzi ridotti sono sicuramente un vantaggio da non sottovalutare quando si tratta di turismo dentale. A questo si annovera il fatto che i pazienti possono approfittare per fare una piccola vacanza durante o prima delle cure. È importante dire, però, che viaggiare per farsi curare i denti è una scelta non priva di rischi e pericoli. Infatti, non sempre la qualità e la competenza dei professionisti coinvolti nei trattamenti sono quelle ricercate.

Come può capitare in tutto il mondo, in ogni destinazione nota per il turismo dentale ci sono anche strutture meno affidabili che potrebbero non aderire agli standard professionali o mancare di competenza. Sottoporsi a trattamenti effettuati da dentisti non qualificati può portare a risultati insoddisfacenti, complicazioni e persino danni permanenti alla salute dentale.

C’è da dire anche che le norme di igiene e sicurezza variano da paese a paese e, purtroppo, non tutti i paesi hanno gli stessi standard rigorosi in termini di controllo delle infezioni e sterilizzazione degli strumenti. Sottoporsi a procedure dentali in luoghi in cui l’igiene e la sicurezza non sono una priorità può aumentare il rischio di infezioni e altre complicazioni post-trattamento.

Altri svantaggi da non sottovalutare

Quando si sceglie di affidarsi a cliniche fuori Italia, è fondamentale considerare che una buona cura richiede spesso visite di controllo regolari. Ovviamente, queste visite potrebbero essere impraticabili per chi vive a migliaia di chilometri di distanza dalla clinica in cui ha eseguito il trattamento. La mancanza di continuità nelle cure può scaturire un aumento del rischio di problemi dentali non rilevati e non trattati in modo tempestivo.

A questo svantaggio si aggiungono le eventuali barriere linguistiche e culturali che si potrebbero incontrare durante i trattamenti. La comunicazione è essenziale nel campo dentale per garantire che il paziente comprenda appieno le procedure, le istruzioni post-operatorie e le precauzioni da prendere. Le barriere linguistiche e culturali possono comportare fraintendimenti che potrebbero influire negativamente sulla qualità del trattamento e sulla sua riuscita.

Infine, è opportuno considerare che ottenere un risarcimento, in caso di complicazioni o insoddisfazione per quanto concerne i risultati riscontrati, può diventare estremamente complicato quando il paziente e il fornitore di servizi si trovano in paesi diversi. Le differenze nei sistemi legali e nelle normative possono rendere ogni procedura più difficile e più lunga del previsto.

Le soluzioni alternative al turismo dentale

Sebbene il turismo dentale possa sembrare un’opzione conveniente, è quindi essenziale considerare attentamente tutti i rischi, i pericoli e gli svantaggi associati. Prima di prendere una decisione, è consigliabile condurre una ricerca approfondita sulla clinica e sul dentista scelto, verificarne le credenziali e leggere recensioni da fonti affidabili. Inoltre, è importante valutare attentamente i costi e i benefici a lungo termine, compresi i potenziali rischi di complicazioni e i necessari trattamenti di follow-up.

È importante altresì sottolineare che si possono ottenere delle valide cure dentali a prezzi convenienti anche nel territorio italiano. Nella nostra penisola emergono cliniche che offrono una soluzione alternativa al turismo dentale fuori Italia, come ad esempio Ireos Dental. Specializzata in implantologia dentale, questa clinica situata a Firenze si distingue per i servizi qualitativi e i costi concorrenziali rispetto alle cliniche estere. Ciò è reso possibile da una serie di fattori, tra cui la produzione interna dei manufatti, l’acquisto di grandi quantità di materie prime e una gestione aziendale efficace. Tutti questi fattori consentono all’azienda di ottimizzare le risorse, di ridurre i costi e gli sprechi e, di conseguenza, anche i prezzi senza abbassare la qualità dei servizi offerti.

Cliniche come Ireos Dental offrono dunque un’alternativa interessante a tutti gli italiani, garantendo un trattamento dentale di qualità a costi accessibili. Consentono di risparmiare sulle spese per il viaggio, che in alcuni periodi dell’anno possono essere molto elevati, e di evitare i rischi e i pericoli che accompagnano il turismo dentale.

In definitiva, il turismo dentale rappresenta un fenomeno in evoluzione e una scelta che va ponderata con attenzione. La consapevolezza dei rischi e la ricerca approfondita delle eventuali alternative sono azioni fondamentali per evitare spiacevoli imprevisti e garantirsi un sorriso sano e radiante a lungo termine.