La sincronizzazione del ciclo mestruale è una credenza popolare secondo cui le donne e amiche che vivono insieme o trascorrono molto tempo insieme iniziano ad avere le mestruazioni nello stesso periodo. Ecco se è vero.

E’ vero che se passiamo tanto tempo con le amiche il ciclo mestruale è spesso sincronizzato?

La sincronizzazione del ciclo è nota anche come “Sincronia mestruale” o “Effetto McClintock” e si basa sulla teoria che quando entri in contatto fisico con un’altra donna che ha le mestruazioni, i feromoni si influenzano a vicenda, così che alla fine i cicli mensili si allineano.

Alcune donne sostengono addirittura che alcune femmine alfa possano essere il fattore scatenante quando interi gruppi di donne cominciano l’ovulazione e poi hanno le mestruazioni.

Pare inoltre che esistano dei casi in cui effettivamente alcune donne si sincronizzano con il ciclo mestruale ogni mese, stando a stretto contatto. Ma la letteratura medica non riporta evidenza scientifica per dimostrare questa cosa.

L’idea della sincronizzazione del ciclo mestruale è stata tramandata dalle madri alle loro figlie e discussa nei dormitori e nei bagni delle donne per secoli. Ma la comunità scientifica ha iniziato a prendere sul serio l’idea quando una ricercatrice di nome Martha McClintock a inizio anni Settanta ha condotto uno studio su 135 donne in un college americano, che vivevano insieme in un dormitorio per vedere se i loro cicli mestruali erano allineati.

Lo studio non ha testato altri fattori del ciclo, come l’ovulazione, ma ha tracciato quando è iniziata l’emorragia mensile, rilevando che i cicli si stavano effettivamente sincronizzando. Successivamente, la sincronizzazione del ciclo è stata definita “effetto McClintock”.

Con le attuali app per il monitoraggio delle mestruazioni ora sono disponibili molti più dati per capire se la sincronizzazione delle mestruazioni è reale. E le nuove ricerche non supportano l’idea e teoria della McClintock. Nel 2006 un nuovo studio ha affermato che “le donne non sincronizzano i loro cicli mestruali”.

Questo studio ha raccolto dati da 186 donne, che vivevano in gruppi in un dormitorio in Cina. Qualsiasi sincronizzazione del periodo che sembrava verificarsi, ha concluso lo studio, rientrava nel regno della coincidenza matematica.

Mentre uno studio molto più piccolo, condotto nel 2017, ritiene reale la sincronizzazione mestruale, sottolineando che il 44% dei partecipanti che vivevano con altre donne ha sperimentato la sincronia mestruale. I sintomi del ciclo come l’emicrania mestruale erano anche più comuni nelle donne che vivevano insieme.

Ciò indicherebbe che le donne potrebbero influenzare a vicenda i propri cicli mestruali, in modi che vanno oltre i tempi delle perdite di sangue.

Il ciclo mestruale è sincronizzato con le amiche? Parola alla scienza

Molti studi si sono interessati al ciclo mestruale e alla sincronizzazione con le amiche, madri, figlie, colleghe. Lo studio più recente sulla sincronia mestruale è stato condotto da Breanne Fahs nel 2016.

La professoressa del corso di Gender Studies presso l’Arizona State University ha intervistato 18 donne e indagato sulle motivazioni che inducono a credere effettivamente nell’esistenza di tale fenomeno. Secondo alcune si tratta solo di motivi ormonali, dovuti a cause biologiche.

Secondo altre, la spiegazione trascende la scienza. Ma, a detta di altre ancora, dietro il ciclo mestruale sincronizzato con le amiche esiste una connessione invisibile e misteriosa che lega imprescindibilmente due donne ad avere il ciclo sempre nello stesso momento.