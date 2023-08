L’estate è nel pieno e le vacanze sono arrivate. Al via i bagni in mare all’insegna del relax, ma anche della bellezza. L’acqua salata marina, infatti, è una grande alleata della nostra pelle. Ecco i benefici dell’acqua di mare.

Al mare come in spa: i benefici dell’acqua marina sulla pelle

Una vacanza al mare, breve o lunga che sia, può trasformarsi senza sforzi in un soggiorno a tutto benessere degno della migliore spa. Non solo perché la brezza marina carica di salsedine solleva l’umore all’istante o perché le sfumature di blu, azzurro e indaco di mare e cielo rilassano come non mai. Il mare è un potente alleato di bellezza e benessere, soprattutto per la nostra pelle. Ecco tutti i benefici dell’acqua marina.

L’acqua marina è la più completa acqua minerale esistente in natura perché possiede quasi tutti gli elementi presenti anche nel nostro organismo, come la vitamine E, alcuni microorganismi che rilasciano sostanze antivirali e antibatteriche e poi ancora potassio, magnesio, ferro e iodio.

Il primo e grandissimo potere dell’acqua di mare è quello di abbassare la pressione sanguigna. Ma vanta, grazie alla presenza massiccia del sale, proprietà antibatteriche e disinfettanti; non solo, stimola il metabolismo e il funzionamento della tiroide, favorisce la circolazione, aiuta la respirazione, tonifica i muscoli e infine è ideale contro reumatismi e dolori articolari.

E ancora, l’acqua del mare è in grado di favorire il drenaggio dei liquidi, grazie ad un processo di osmosi. Ecco perché stare immersi a lungo può essere un vero e proprio toccasana. Tanti vantaggi anche per la pelle non solo del corpo ma anche del viso: l’acqua marina ha infatti un’azione vitalizzante, detergente e soprattutto antibatterica. Le proprietà intervengono contro i batteri e contro le infiammazioni della pelle.

Grazie alla presenza di sodio, rame e zolfo, chi soffre di disturbi dermatologici, come acne, eczema, la psoriasi e alcuni tipi di eritemi può trarre giovamento da lunghe permanenze in acqua: persino la pelle più impura al mare grazie a sale e sole si asciuga e migliora.

L’acqua di mare e i benefici per la pelle: quali sono?

L’acqua salata del mare è davvero un toccasana, persino i capelli traggono dal mare degli effetti benefici. La salsedine, infatti, ha un effetto benefico anche sulla cute perché permette di assorbire il sebo in eccesso e, di conseguenza, la forfora.

Oltre a questo, l’acqua marina ha proprietà stimolanti e un’azione purificante sul cuoio capelluto. I bulbi quindi vengono purificati e i capelli crescono forti e sani.

L’acqua di mare può rappresentare un coadiuvante naturale in caso di patologie dermatologiche come l’acne e la dermatite seborroica, entrambe caratterizzate da un’importante componente infiammatoria.

In particolare nel caso della psoriasi, malattia molto fastidiosa che in genere colpisce gomiti, ginocchia, mani, piedi e unghie e si manifesta con ispessimento e arrossamento della cute o placche biancastre che causano prurito, ad offrire i migliori risultati è l’associazione tra l’acqua di mare ed esposizione ai raggi del sole.

Il sale contenuto nell’acqua aumenta la penetrazione dei raggi solari che a loro volta favoriscono la sintesi di vitamina D, che ha azione antipsoriasica, e attenuano l’infiammazione. Anche cicatrici e ferite, infine, possono trarre benefici dall’acqua di mare.

Fare bagni in mare, meglio ancora se abbinati a un po’ di movimento, aiuta anche a combattere la tanto odiata cellulite, problema che riguarda la maggior parte delle donne indipendentemente dalla taglia e dall’età. L’acqua ha un’azione massaggiante che completa e rinforza i benefici dell’attività fisica (ne servono almeno 40 minuti), migliorando:

Tonicità della pelle;

circolazione sanguigna.

Inoltre, il sale sciolto in acqua favorisce il drenaggio e lo smaltimento di scorie e liquidi in eccesso per via della cosiddetta osmosi.