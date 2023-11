Cher, leggenda del pop, a 77 anni splende più che mai. Per la prima volta nella sua lunga carriera è in uscita con un album Christmas; la pop star nasconde alla grande la sua età, con una pelle perfetta. Scopriamo l’eclettica skincare di Cher.

L’eclettica skincare di Cher: tutti i segreti dell’icona del pop

Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, si è conquistata il simbolo di icona del pop internazionale, con quasi sessant’anni di carriera. Cher è una degli artisti più famosi e di successo della storia contemporanea, con circa 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Cher è l’unica cantante che possa vantare almeno una canzone al numero 1 della Billboard Hot 100 in sei decenni differenti, con Believe, dagli anni sessanta fino agli anni 2010.

All’età di 77 anni la pop star, leggenda della musica, è più in forma che mai, come si mantiene in forma? Cher ha detto di non aver mai avuto grandi problema con la sua pelle, poi “ho fatto The Sonny & Cher Show e la mia faccia era truccata per 18 ore al giorno, sembravo Freddie di A Nightmare on Elm Street”. In quel momento ha sofferto di acne da adulti.

La leggenda della musica e icona gay ha curato l’acne grazie a professionisti come il dott. Arnold Klein di Beverly Hills che le ha consigliato prodotti a base di Retin-A per curare l’acne cistica cronica, che agisce anche come anti-age su tutto il viso. “La mia routine di cura della pelle è molto eclettica. Non mi attengo a un prodotto in particolare, ho solo prodotti che amo di persone diverse”, ha confessato Cher. Nel suo beauty case non può mancare una crema per gli occhi e un detergente per il viso, anche prodotti Proactiv.

E del make up? Dopo anni e anni trascorsi sui set e dietro le quinte dei suoi concerti, Cher ha smesso di truccarsi per “hobby”, ma lo fa solo per lavoro. “Mi piace truccarti ma voglio anche poterlo non fare. Ho iniziato a truccarmi anche meno sul palco”. Uno dei suoi punti di forza, a livello estetico, sono sempre stati i capelli anche se per l’icona pop non sono così importanti. Quando per “Mask” ha dovuto tingere i capelli dal nero al rosso, la sua folta chioma si è rovinata, così ha messo la prima parrucca.

Cher svela la sua skincare: beauty tips

Pop star indiscussa, icona gay dagli anni Settanta, Cher alias Cherilyn Sarkisian, ha compiuto 77 anni e quasi sessanta di carriera. Un successo dopo l’altro l’ha consacrata tra le artiste più famose al mondo negli ultimi decenni. Con il suo atteggiamento, la sicurezza, l’energia e l’aspetto dà filo da torcere agli artisti che non erano nemmeno nati prima del suo primo successo in classifica.

Cher è realistica riguardo all’invecchiamento e ha ammesso che mantenersi in forma diventa più difficile con l’avanzare dell’età, ma lei semplicemente si allena di più e mixa i suoi allenamenti. “Devi lavorare il doppio”, ha detto. “Devi stare sempre in palestra. Ma mi piace”. Per la sua skincare, uno dei segreti di Cher come anticipato è che non sceglie un unico marchio ma ne prova diversi, per questo la “skincare è molto eclettica”.

Spesso di affida alla sua amica, la dottoressa Barbara Sturm, e da lei prende una sua crema per gli occhi e un detergente per il viso che ama. E della chirurgia estetica? “Non capisco la preoccupazione della gente per la quantità di interventi chirurgici che ho subito”, ha detto Cher, che non ha mai nascosto di essersi sottoposta a interventi come per zigomi o per il naso e un apparecchio per i denti. D’altronde con una carriera come la sua, l’aspetto non può che passare in secondo piano.