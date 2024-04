Sapete cos’è l’Edging? Si tratta della pratica sessuale dell’orgasmo controllato, per ritardarlo prolungando il piacere e il gioco, che sia di coppia o individuale. Ecco come funziona.

Edging: cos’è e come funziona

L’Edging è una pratica sessuale che consiste nel controllare l’orgasmo nell’atto sessuale. Si tratta di una pratica sessuale che consiste nell’arrivare, da soli o con l’aiuto del partner, sull’orlo dell’orgasmo senza però superare il confine. Come funziona? Interrompendo la stimolazione per qualche tempo oppure continuandola e mantenendola a livelli elevati, ma non abbastanza da raggiungere l’apice. Prolungare il piacere e l’attesa dell’orgasmo, controllando quel momento che naturalmente dovrebbe avvenire nel massimo della non coscienza.

L’edging viene utilizzato sia per prolungare le sensazioni piacevoli associate alla fase di eccitamento e plateau (prodromiche all’acme del piacere), sia per provare un orgasmo più intenso. Il termine Edging deriva dall’inglese edge, che in italiano significa bordo, limite o confine; sinonimi di edging sono: orgasmo esteso e orgasmo controllato.

L’edging permette di migliorare il piacere, prolungando la durata dell’eccitamento sessuale che precede l’orgasmo e raggiungere il climax nel corso del rapporto. L’Edging può essere praticato per diversi motivi:

Far durare il sesso più a lungo;

Estendere la sensazione di piacere associata alla stimolazione sessuale;

Rendere l’orgasmo più intenso.

L’obiettivo è quello di portare ripetutamente sé stessi o il partner al limite del piacere, costruendo continuamente sensazioni intense in modo che quando finalmente si decide di raggiungere l’orgasmo, questo sarà incredibilmente potente.

Cos’è l’Edging: benefici e come funziona

L’edging, come detto, è una pratica sessuale che consiste essenzialmente nel ritardare l’orgasmo per raggiungere il piacere nell’atto fisico in modo controllato. Nell’edging, la persona arriva fino al punto in cui sta per raggiungere l’orgasmo, e aspetta per poi ricominciare da capo l’accumulo di tensione sessuale. Come funziona? Qualsiasi metodo di stimolazione sessuale può essere utilizzato per sperimentare l’orgasmo controllato.

Nell’edging:

Il partner ha il controllo dell’orgasmo dell’altro partner sessuale: in pratica, un partner stimola l’altro e riduce il livello di stimolazione quando si avvicina all’orgasmo;

Il partner ritarda il proprio orgasmo durante un rapporto sessuale o con la masturbazione. Nell’autoerotismo, il controllo dell’orgasmo può essere praticato variando frequenza e intensità della stimolazione diretta. Un altro metodo, comunemente denominato “surf”, prevede il raggiungimento della fase di piacere e il rallentamento della stimolazione per mantenere la tensione sessuale ad un livello elevato, per un tempo prolungato.

Infine, l’edging può essere praticato sia dagli uomini che dalle donne, sia individualmente che con un partner. Non c’è una durata prestabilita, sia che si tratti di fare edging per autoerotismo, sia che lo si faccia durante il sesso con il partner. Si tratta sempre e comunque di fare ciò che ci dà piacere e di cui si ha voglia, per cui non c’è una regola per dire quando sia giusto raggiungere l’orgasmo.