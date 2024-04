Phil Foden calciatore inglese, attaccante del Manchester City e della nazionale inglese, a 23 anni è considerato il miglior giocatore di questo 2023-2024. Ecco la sua dieta.

La dieta di Phil Foden

Phil Foden, calciatore inglese e attaccante del Manchester City, è l’eroe del derby del Manchester ed è il miglior giocatore in questo 2023-24, di gran lunga la sua annata migliore da quando nel 2017 ha messo piede in prima squadra. Da allora Foden ha collezionato una quantità di trofei, comprese cinque Premier League.

A livello individuale, è stato nominato per due volte giovane dell’anno della PFA (2020-2021, 2021-2022) ed è stato inserito una volta nella squadra della stagione della UEFA Champions League (2020-2021). Ma a 23 anni la giovane promessa del calcio svela una forma fisica sorprendente, e una velocità e scatto da far invidia ai suoi colleghi. Ma qual è la sua dieta? Phil Foden da qualche tempo ha assunto uno chef privato, Adam Selby, che lavora in stretta collaborazione con il nutrizionista sportivo della City, Tom Parry, per adattare i pasti di Foden alle sue esigenze.

Le pietanze preferite del calciatore ora includono salmone selvatico con glassa di miele, soia e zenzero, riso integrale e cavolo cinese o taccole e filetto di manzo Swaledale con erba cotta con broccoli, patate novelle e una spruzzata di salsa al pepe in grani. Il suo pasto pre-partita preferito invece è un po’ più semplice: pasta al pesto. Di solito i giocatori del Manchester City effettuano test regolari e il suo coach comunica di quali micronutrienti Foden necessita e se ha bisogno di cibo più ricco di ferro.

Phil Foden e la fidanzata Rebecca Cooke hanno confermato che aspettano il loro terzo figlio Il centrocampista del Manchester City, 23 anni, e la sua dolce metà d’infanzia, 22 anni, hanno rivelato la lieta notizia con un grande baby shower. E anche alla festa il calciatore non ha disdegnato un buffet di dolci con ciambelle, e cupcakes con glassa blu e biscotti a forma di orsacchiotto.

“Phil Foden è il più grande talento che abbia mai visto, da calciatore e da allenatore”, parole di Pep Guardiola, uno che, tanto per intenderci, ha allenato gente come Messi, Xavi, Iniesta. E’ il talento più cristallino di una squadra fenomenale come il Manchester City, dove saper giocare a pallone ad altissimi livelli è considerata la norma. Per la sua età Phil Foden è già un super vincente.

Il programma dietetico di Foden è molto coerente e ben pianificato in consultazione con il nutrizionista di City Sport. Il calciatore del Manchester ha uno chef personale che prepara per lui pasti deliziosi che contengono tutti i componenti importanti inclusi, da un alto livello di proteine, fibre e ferro, e sostanze nutritive. Phil segue una dieta in cui non c’è spazio per cibi spazzatura, ad alto contenuto di zuccheri cibi, alcol e calorie vuote. Inoltre il calciatore inglese continua a bere molta acqua per rimanere ben idratato.

In conclusione, Phil è molto serio riguardo alle sue abitudini alimentari e segue rigorosamente un regime alimentare sano. Mangiare cibi freschi, puliti è uno degli aspetti principali della sua dieta.