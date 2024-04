Il Pagro è una specie di pesce simile al dentice molto frequente nei mari nostrani, e ricco di proprietà nutrizionali con carni molto apprezzate in cucina. Ecco tutti i benefici del pagro.

Pagro: cos’è e benefici

Il pagro è il pesce del momento, per le sue proprietà e benefici ancora troppo sottovalutati. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo pesce d’acqua salata, appartenente alla famiglia Sparidae.

È un pesce molto simile al dentice, ma si differenzia da quest’ultimo per la dentatura e per la colorazione. Diffusa nell’Oceano Atlantico, nel Mar Mediterraneo e in tutti i mari italiani, questa specie è conosciuta nelle varie regioni con nomi dialettali diversi. Vive a una profondità che va dai 30 ai 150 metri, e spesso la si trova in prossimità di secche coralline.

Il pagro ha carni bianche, sode e facilmente digeribili, dalle ricche proprietà nutrizionali. Ottima fonte di proteine dall’alto valore biologico, sali minerali come fosforo e potassio e Vitamine. Ha buone dosi anche di Omega-3. In cucina, essendo simile all’orata dal punto di vista delle carni, il pagro si può preparare in svariati modi: grigliato, arrosto, al cartoccio, alla griglia.

Questa tipologia di pesce rientra nel primo gruppo fondamentale degli alimenti – cibi ricchi di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici; è inoltre un’ottima fonte di acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA) – acidi grassi polinsaturi semi essenziali del gruppo omega 3. Piuttosto magro e non troppo calorico, il pagro si presta alla maggior parte dei regimi alimentari, con poche eccezioni legate quasi sempre a patologie metaboliche preesistenti.

Non fa parte della categoria del pesce povero e del pesce azzurro, mentre ha tutte le caratteristiche del pesce bianco. Nonostante l’ottimo apporto proteico, il pagro dovrebbe essere un alimento non troppo energetico, caratteristica nutrizionale dovuta soprattutto alla modesta concentrazione lipidica. Le calorie sarebbero quindi fornite in gran parte dai peptidi, seguiti da concentrazioni poco rilevanti di lipidi e irrilevanti di carboidrati.

Cos’è il Pagro: benefici e proprietà

Il pagro, tipologia di pesce che vive in acqua salata, lo si trova perlopiù nel nostro Mar Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico. Nonostante sia sottovalutato è un pesce molto benefico e ricco di proprietà per la salute. Ne abbiamo viste le principali insieme alle sue caratteristiche, ma che proprietà ha il pagro?

Ricco di proteine, vitamine e minerali specifici, il pagro è un alimento indispensabile al nostro organismo come molti altri pesci, grazie anche alla presenza di acidi grassi polinsaturi come l’omega3, fondamentali per il nostro benessere. Fa parte della stessa famiglia di molti altri pesci che abitualmente consumiamo come l’orata, il dentice e il sarago. Può essere cucinato in tantissimi modi, al forno, in padella o lesso, e ha un sapore squisito e delicato.

Come molti altri pesci bianchi, il pagro rappresenta un alimento importantissimo per la salute del nostro organismo, motivo per il quale si adatta perfettamente a qualsiasi regime alimentare. La presenza delle vitamine e dei minerali lo rende un alleato prezioso per il sistema nervoso e per le funzionalità cognitive. Il fosforo, invece, contribuisce a rafforzare le ossa e i denti. Essendo molto magro, poi, può essere inserito anche nelle diete per contrastare il sovrappeso e l’obesità.