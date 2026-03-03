ALCASE Italia ha rinnovato l’iniziativa per facilitare l’accesso a pareri specialistici nella gestione del tumore al polmone. La settima edizione de “I 100 Medici Eccellenti d’Italia” indica professionisti con elevata produttività scientifica utili per richiedere un secondo parere medico. L’obiettivo è fornire ai pazienti informazioni chiare e verificabili per orientare le scelte cliniche.

I dati raccontano una storia interessante: l’associazione, attiva dal 1998, integra informazioni cliniche con metriche sulla produzione scientifica degli specialisti. Lo strumento è concepito per favorire decisioni terapeutiche informate e per supportare pazienti e famiglie nella ricerca di cure di qualità.

Perché una lista verificata è utile ai pazienti

Lo strumento prosegue il percorso avviato per favorire decisioni terapeutiche informate e supportare pazienti e famiglie nella ricerca di cure di qualità. In un contesto medico frammentato e iperspecialistico, un elenco validato di professionisti riduce tempi di ricerca e incertezza.

Il progetto sostiene il diritto al secondo parere. Il secondo parere serve a confermare diagnosi complesse, valutare alternative terapeutiche e progettare percorsi assistenziali mirati.

L’elenco non ambisce a misurare aspetti relazionali difficili da quantificare, come la capacità comunicativa o la sensibilità clinica. Offre invece una bussola basata su indicatori riproducibili, consultabili per orientare le scelte cliniche.

La validazione dei professionisti si fonda su criteri trasparenti e verificabili. Si prevede l’aggiornamento periodico dei dati e l’integrazione con fonti scientifiche per garantire affidabilità nel tempo.

Il ruolo informativo dell’associazione

ALCASE fornisce aggiornamenti su test molecolari, nuovi farmaci e trial clinici. Offre inoltre strumenti pratici per i pazienti e le loro famiglie. La pubblicazione della lista si inserisce in questo quadro informativo e di supporto. Serve a orientare le scelte quando la complessità diagnostica e terapeutica richiede competenze specialistiche.

Metodo di selezione: quali numeri contano

Per definire i nomi inclusi, ALCASE ha valorizzato lo sforzo intellettuale misurabile tramite indicatori bibliometrici. Sono stati considerati il numero di pubblicazioni indicizzate su PubMed e l’h-index rilevato tramite Scopus. Poiché tali parametri hanno scale diverse, la procedura prevede la normalizzazione delle serie e l’applicazione di una formula consolidata in ambito scientifico. I dati ottenuti producono uno score comparabile per ogni professionista e consentono una graduatoria basata su evidenza bibliometrica.

La formula e la graduatoria

I dati ci raccontano una storia interessante: lo Score ALCASE è stato costruito per fornire indicatori comparabili tra professionisti. Lo score si basa su h-index e conteggio delle pubblicazioni e ha permesso di ordinare gli specialisti in base a evidenza bibliometrica.

In una prima selezione sono stati inclusi 95 professionisti, prevalentemente chirurghi toracici e oncologi polmonari. Alla lista principale sono stati successivamente aggiunti esperti con produzione scientifica superiore a 55 pubblicazioni, tra cui radiologi, pneumologi, radioterapisti e patologi.

La metodologia privilegia indicatori riproducibili e consente confronti oggettivi tra curricula scientifici. Il risultato è una graduatoria ordinata che facilita l’individuazione di competenze riconosciute e verificabili.

Criteri di esclusione e qualità del dato

Per garantire l’affidabilità della graduatoria, ALCASE ha escluso professionisti che non soddisfacevano requisiti minimi. Sono stati rimossi medici senza pubblicazioni successive al 1/1/2026, con attività principale all’estero, con esclusiva attività accademica o in pensionamento dal centro di cura di riferimento. Le esclusioni mirano a verificare che gli specialisti segnalati siano attivi nella pratica clinica italiana e aggiornati nella ricerca.

Trasparenza e aggiornamento

L’associazione sollecita i medici a fornire contatti aggiornati per completare i profili. Ciò permette ai pazienti di accedere a informazioni non sempre reperibili online e facilita la richiesta di un secondo parere qualificato. La collaborazione tra pazienti, associazione e professionisti costituisce la base per mantenere lo strumento aggiornato e utilizzabile nel tempo.

Impatto sulla presa in carico del paziente

La collaborazione tra pazienti, associazione e professionisti favorisce la continuità dello strumento e la sua aggiornabilità nel tempo. I dati raccontano una storia interessante: per chi convive con il tumore del polmone l’accesso a superspecialisti assume valore pratico e simbolico. Conferma diagnostica, identificazione di terapie mirate e riduzione del rischio di errori sono benefici attesi.

La pubblicazione si integra con altri prodotti informativi di ALCASE, come le agende dedicate ai test molecolari, ai centri di cura e ai trial clinici. La settima edizione de “I 100 Medici Eccellenti d’Italia” è concepita come strumento operativo. Si basa su criteri oggettivi di produzione scientifica e facilita l’accesso a secondi pareri specialistici, sostenendo scelte terapeutiche più informate. Lo sviluppo futuro prevede aggiornamenti periodici per mantenere rilevanza e affidabilità.

ALCASE ringrazia i medici che hanno collaborato fornendo i contatti necessari per il lavoro svolto. Rinnova inoltre il proprio impegno a garantire un supporto concreto e costantemente aggiornato a chi affronta la malattia. Gli aggiornamenti periodici del materiale saranno pianificati in base alle evidenze emergenti.