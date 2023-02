Emorroidi interne: cause e il miglior rimedio naturale

Ci sono disturbi davvero difficili da tollerare dal momento che rendono la propria vita problematica in quanto si va incontro a dolori che non è mai facile sopportare. Un disturbo molto comune e diffuso sono le emorroidi interne che è possibile trattare con alcuni accorgimenti e il miglior rimedio a base naturale.

Emorroidi interne

Con il termine emorroidi si fa riferimento a dei cuscinetti spugnosi che si manifestano nella zona anale. Vi sono due tipologie di emorroidi: le interne ed esterne e comportano alcuni simtomi come dolore, sanguinamento, fastidio e anche bruciore, oltre a prurito. Sicuramente i soggetti che ne soffrono vanno incontro a difficoltà in tal senso e provano imbarazzo.

Con emorroidi interne si fa riferimento a delle vene che si trovano nella zona dell’intestino retto, a livello dell’ano e possono essere accompagnate da infiammazione e perdita di sangue. Non sempre questo tipo di emorroide è causa di dolore. Ci possono essere dei sanguinamenti visibili nelle feci o anche sulla carta igienica.

Il decorso è alquanto lento con i sintomi che vanno pian piano migliorando. Nel caso di dolore possono anche essere accompagnate da prurito o fastidio che il soggetto avverte soprattutto nel momento in cui espelle le feci. Ci sono poi emorroidi di primo grado che possono sanguinare e che non escono all’esterno nella fase di evacuazione.

La tipologia di emorroidi interne di secondo grado si distinguono perché molto grandi a causa dell’aumento della pressione venosa. Il tipo di terzo grado rischia di prolassare soprattutto sotto sforzo, mentre lo stadio di quarto grado è molto doloroso e non è possibile ridurle manualmente, ma si ha bisogno di un esperto.

Emorroidi interne: cause

A prescindere dallo stadio o che siano interne ed esterne, sicuramente il problema delle emorroidi dipende da una serie di cause e fattori di rischio che è bene valutare attentamente in modo da risolvere il problema sin dalla radice. Sono diverse le motivazioni che portano alla formazione delle emorroidi interne e, tra queste, vi è sicuramente la stipsi.

Nota anche come stitichezza, indica sicuramente uno sforzo prolungato che porta a un rigonfiamento per cui si forma questa problematica. Ovviamente la stipsi, a sua volta, è una concausa di altre problematiche come una dieta errata povera di fibre o ricca di alimenti che possano irritare come le spezie o i crostacei.

Questi alimenti, se consumati in quantità esagerate e senza la dovuta attenzione, sicuramente possono irritare la mucosa rettale dando così origine alle emorroidi interne ed esterne. Stare molto tempo seduti anche per lavoro porta sicuramente a un ristagno venoso che causa una dilatazione dei vasi emorroidali.

I soggetti femminili tendono a soffrirne e spesso una delle motivazioni dipende dalle variazioni dei livelli ormonali che avvengono durante la gravidanza, la menopausa oppure l’ovulazione che possono dare origine a una crisi emorroidaria. Alcuni sport come il ciclismo o il body building, se praticati con intensità, possono portare sicuramente a degli sforzi e a un indebolimento dei tessuti emorroidali.

