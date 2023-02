Emorroidi esterne: come riconoscerle e curarle

Le emorroidi sono delle vene infiammate che portano alla formazione di noduli intorno o all’interno la parte inferiore del retto. Queste possono essere sia interne che esterne e le due tipologie possono presentarsi nello stesso momento. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come riconoscere le emorroidi esterne e come curarle con rimedi naturali.

Emorroidi esterne

Le emorroidi esterne sono una condizione medica molto più frequente di quanto non si pensi perché i fattori determinanti sono piuttosto comuni e chiunque è esposto al rischio. Tuttavia, alcune persone tendono a soffrire di emorroidi molto più frequentemente di altre.

Il sanguinamento, il dolore che si avverte anche solo da seduti e la presenza di noduli, anche duri, al tatto nella zona interna o intorno a quella del retto sono sintomi di emorroidi. Fortunatamente, questa condizione medica si risolve da sola, ma i sintomi che si avvertono sono molto fastidiosi ed è necessario intervenire per porre tempestivamente fine alla sofferenza.

Emorroidi esterne: cause

Le emorroidi esterne si verificano quando una o più protuberanze, abbastanza morbide, si formano all’interno o intorno alla parte bassa del retto, provocando la formazione di noduli, a volte anche duri, che causano dolore. Lo sforzo ripetuto durante il movimento intestinale, soprattutto per chi soffre di diarrea o stitichezza, oppure, i tessuti intorno e all’interno del retto che si indeboliscono con l’avanzare dell’età possono causare emorroidi esterne. La gravidanza, l’obesità e una dieta povera di fibre sono cause primarie di emorroidi.

Sebbene i sintomi delle emorroidi esterne e i sintomi delle emorroidi interne siano gli stessi, i trattamenti possono essere differenti, anche a causa della gravità o meno della condizione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come curare le emorroidi esterne con soluzioni naturali.

Emorroidi esterne: rimedio naturale

Le emorroidi esterne, la maggior parte delle volte, guariscono da sole, tuttavia, sono molto dolorose ed è importante saperle riconoscere e curare, se non altro per porre fine ai sintomi che queste provocano e che possono influenzare negativamente la qualità di vita della persona affetta da emorroidi.

Al giorno d’oggi, il mercato offre tipologie diverse di prodotti studiati con lo scopo di curare le emorroidi. Sfortunatamente, non sempre questi prodotti si rivelano efficaci e la maggior parte è di origine chimica, quindi, responsabile di alcuni effetti collaterali che si possono presentare durante il trattamento, specie se questo è a lungo termine.

Proctolen è il primo trattamento naturale sul quale fare affidamento per curare le emorroidi esterne e porre fine ai sintomi che a queste si associano. Si tratta di un emulgel, prodotto interamente nei laboratori italiani, a base di principi attivi naturali, come la Centenella, l’Acqua di Amamelide e l’Estratto di Camomilla. Estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, per preservarne proprietà e purezza, questi ingredienti agiscono in sinergia, subito dopo l’applicazione della soluzione, e migliorano la condizione all’istante.

