L’endometriosi è una malattia femminile che consiste nella crescita o nell’impianto di cellule simili a quelle che costituiscono l’endometrio (che è la mucosa che riveste internamente la cavità uterina) al di fuori dell’utero. Questa anomalia si manifesta con un sintomo tipico a tutte: il dolore. Ecco tutti gli alimenti da evitare per chi soffre di endometriosi.

Endometriosi: gli alimenti da evitare

Le donne che soffrono di endometriosi presentano dolori pelvici intensi e spesso anche cronici e dolore nei rapporti sessuali. Inoltre, compaiono spesso spossatezza e sofferenze a carico dell’apparato intestinale. Alla base di tutto c’è un’infiammazione cronica dovuta all’eccessiva produzione di estrogeni.

L’alimentazione, un corretto stile di vita e l’assunzione di integratori specifici sono ad oggi i migliori alleati per affrontare in modo sano la malattia. Una dieta in cui si privilegiano determinati alimenti antinfiammatori svolge un ruolo fondamentale nel trattamento dell’endometriosi. Ecco, invece, i cibi da evitare per non aumentare il dolore.

Evitare o almeno ridurre il consumo di carne, latticini, alcol, soia e dolci molto zuccherini. Si contribuisce alla riduzione dell’infiammazione e, dunque, anche dei sintomi: dolori pelvici, sindrome da stanchezza cronica e brain fog, lo stato di confusione e annebbiamento cerebrale che spesso si accompagna alla malattia.

Grazie a un’alimentazione controllata si riescono a ridurre gli ormoni nel sangue e l’infiammazione, di conseguenza, anche i dolori che nella maggior parte dei casi accompagnano l’endometriosi, raramente asintomatica.

Si parla dunque di cibo terapeutico per l’endometriosi, benefico e fondamentale a lungo termine nella conduzione di una quotidianità, altrimenti difficile per via proprio del dolore.

Endometriosi: cibi da evitare e da ridurre

Nell’endometriosi ecco cosa evitare a tavola:

Alimenti industriali come prodotti confezionati e bevande zuccherate

Alcol

Caffeina

Prodotti caseari di origine animale da allevamento non controllato (alto contenuto di ormoni)

Soia e derivati come salsa di soia, tofu, seitan, edamame (perchè ricchi di fitoestrogeni)

Farine bianche e panificati da forno raffinati

Grassi saturi

Zucchero bianco

Dolci altamente zuccherini

Avena e segale (alto contenuto di estrogeni).

Cibi da ridurre

Per la cura all’endometriosi evitare:

Carne rossa (preferire la carne bianca da allevamento biologico)

Latticini (contengono caseina e lattosio, particolarmente infiammatori per il tratto intestinale)

Glutine (meglio se assunto comunque da farine grezze e integrali).