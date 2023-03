Metodo Tabata per dimagrire: consigli e benefici

Il metodo Tabata è una forma di allenamento ad alta intensità, progettato con lo scopo di bruciare i grassi e perdere peso, in pochissimo tempo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono tutti i suoi benefici.

Metodo Tabata per dimagrire

Con la primavera appena iniziata, le giornate più lunghe e un po’ più calde, torna anche la voglia di allenarsi e rimettersi in forma. L’esercizio fisico e l’alimentazione corretta sono fondamentali a questo proposito, ma se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, che dia vigore al vostro allenamento e che, allo stesso tempo, in poco tempo, vi faccia raggiungere il risultato sperato, allora, dovreste puntare sul metodo Tabata.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cos’è il protocollo o metodo Tabata e quali sono i suoi benefici sul proprio benessere psicofisico.

Metodo Tabata per dimagrire: benefici

Il protocollo o metodo Tabata è stato messo a punto dallo scienziato giapponese Izumi Tabata che, nel suo studio, decise di comparare i benefici ottenuti da due diversi gruppi di persone, con i primi che hanno eseguito un allenamento a moderata intensità, di un’ora, per cinque giorni alla settimana, per sei settimane consecutive, e i secondi che, nello stesso arco temporale, hanno eseguito un allenamento ad alta intensità, per soli quattro minuti, alternando 20 secondi di massimo sforzo a 10 secondi di risposo.

I risultati dello studio furono sorprendenti e si scoprì che, mentre un allenamento di moderata intensità migliora significativamente il sistema aerobico, un allenamento ad alta intensità migliora significativamente i sistemi aerobico e anaerobico.

Ogni esercizio fisico ad alta intensità può far parte del protocollo Tabata. L’importante è alternare 20 secondi di esercizio fisico a 10 secondi di riposo, avendo cura di cambiare, sessione dopo sessione, il tipo di esercizio fisico eseguito. Nel complesso, l’allenamento deve durare per quattro, otto o dodici minuti.

Il metodo Tabata è perfetto per perdere peso e bruciare i grassi.

Metodo Tabata per dimagrire: miglior rimedio

L’allenamento fisico, tuttavia, seppur ad alta intensità, come quello relativo al metodo Tabata, da solo, non può bastare per perdere peso, anche quando la causa principale dell’aumento è data dal metabolismo lento, il quale, a sua volta, può dipendere da fattori diversi, non solo tra persona e persona, ma anche tra uomo e donna. L’ideale, ai fini di un risultato ottimale, pertanto, è quello di alternare l’esercizio fisico all’alimentazione corretta.

A volte, nonostante l’impegno, il metabolismo continua ad essere lento e, di conseguenza, i risultati di una dieta faticano ad arrivare. In questo caso, l’assunzione regolare di un integratore alimentare, potrebbe fare la differenza. L’importante è non puntare mai su prodotti casuali, ma scegliere sempre qualcosa che rispetti le proprie necessità ed esigenze.

