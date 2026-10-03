Negli ultimi anni si è acceso un dibattito su come psicologia dello sport e sport coaching possano contribuire al benessere globale dei giovani atleti. Tra programmi televisivi, report di ricerca e studi su centinaia di adolescenti, emergono indicazioni precise su cosa funzioni davvero e su quali siano le sfide ancora da affrontare.

Il talk show “Abordocampo” porta la psicologia sportiva nelle case campane

Alle 19.00 di un pomeriggio, il conduttore Giuseppe Maria Migliaccio ha ospitato lo psicologo Carlo Acanfora nella trasmissione sportiva “Abordocampo”. Il dibattito ha messo in luce tre temi cruciali: il benessere e la salute dei praticanti, l’importanza della riabilitazione dopo un infortunio e il ruolo decisivo dell’aspetto psicologico nella performance. Si è parlato anche del legame tra genitori e figli all’interno del contesto scolastico, mostrando come lo sport possa fungere da ponte di comunicazione e di crescita personale per i ragazzi.

Sport Coaching 2026: la nuova frontiera della crescita dell’atleta

Il Report Sport Coaching 2026 redatto dal Centro Studi Sport Coach Italia, analizza l’attuale scenario del coaching sportivo, le competenze richieste ai professionisti e le trasformazioni indotte da tecnologie emergenti. Il documento evidenzia che lo sport coaching non è una ricetta magica per il successo agonistico, ma un percorso focalizzato sull’atleta: osservare le proprie risorse, definire obiettivi concreti, gestire la motivazione e migliorare l’autoefficacia. Tra le sfide più urgenti figurano la qualità della formazione, l’etica professionale, l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e la collaborazione con allenatori, preparatori e psicologi.

Competenze chiave per il coach moderno

Secondo il report, i coach devono saper accompagnare gli sportivi nella definizione degli obiettivi potenziare la autonomia decisionale e favorire l’apprendimento esperienziale. Inoltre, è fondamentale gestire le transizioni sportive dalle fasi giovanili al passaggio al professionismo, e sostenere la coesione dei team. L’integrazione di dati e nuove tecnologie è vista come un’opportunità, purché rimanga al servizio di scelte consapevoli dell’atleta.

Benefici concreti dell’attività sportiva per gli adolescenti

Un’indagine promossa da Fondazione Ospedale Niguarda e Fondazione Patrizio Paoletti, con più di 1.200 partecipanti tra gli 11 e i 14 anni, ha raccolto dati sorprendenti. I ragazzi che praticano sport almeno tre volte a settimana mostrano una percentuale di infelicità del 8,1% contro il 16,9% dei coetanei meno attivi. La sensazione di solitudine è dimezzata (4,9% vs 9%) e la capacità di concentrazione nei compiti è quasi raddoppiata (30,9% vs 20%). Inoltre, il 54,9% degli sportivi riferisce una migliore accettazione nel gruppo, rispetto al 34,7% dei non sportivi.

Salute fisica e resilienza emotiva

Gli stessi dati mostrano che i disturbi fisici – mal di testa, mal di stomaco, nausea – colpiscono il 6,9% degli sportivi assidui, rispetto al 9,5% dei loro pari inattivi. Sul piano emotivo, nervosismo e insicurezza di fronte a nuove situazioni sono segnalati dal 16,8% dei praticanti versus il 24,2% dei non sportivi, indicando una maggiore resilienza acquisita in campo. Questi risultati sono ancora più rilevanti se consideriamo la preoccupante incidenza del suicidio tra i giovani italiani, terza causa di morte nella fascia 15-29 anni.

Famiglie, scuole e istituzioni dovrebbero quindi considerare lo sport non solo come passatempo, ma come vero strumento di prevenzione e sviluppo.