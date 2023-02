Dieta di Lorella Cuccarini: i segreti della sua forma fisica

Il pubblico è abituato a vederla tutti i giorni ad Amici, ma in questi giorni ha avuto modo di ammirarla anche al Festival di Sanremo dove Lorella Cuccarini, a 57 anni, è apparsa in forma straordinaria. Scopriamo insieme quale è la dieta di Lorella Cuccarini e soprattutto in cosa consiste il suo allenamento che le dona i giusti frutti e risultati.

Dieta di Lorella Cuccarini

Nonostante tre gravidanze alle spalle, la conduttrice e artistica è riuscita, a mantenersi splendidamente in forma. Il merito della sua forma fisica dipende molo dalla dieta che Lorella Cuccarini segue. Infatti, racconta di fare un po’ di sacrifici per quanto riguarda il suo fisico in modo da non prendere troppo peso.

Sempre durante l’intervista che ha concesso, ha ammesso di mangiare in maniera sana e pulita. La dieta di Lorella Cuccarini si basa, infatti, su un regime sano e naturale al tempo stesso. Non si priva assolutamente di nessun alimento nella sua dieta, ma tende a variare il più possibile in modo da non andare incontro a troppi eccessi.

Consuma moltissimi carboidrati, soprattutto il riso e la pasta integrale perché ricche di fibre e utili anche per l’attività digestiva e intestinale. Consuma ben cinque pasti al giorno senza rinunciare agli spuntini di metà mattina e del pomeriggio che, come ha annunciato, sono a base di frutta, frutta secca e barrette proteiche.

Tende a diminuire le porzioni e le quantità degli alimenti, ma sicuramente assume circa cinque pasti al giorno anche per regolare e mantenere attivo il metabolismo. Oltre a curare il fisico, ci tiene molto anche alla pelle che sottopone a vari trattamenti in modo che sia maggiormente elastica e tonica.

Dieta di Lorella Cuccarini: allenamento

Oltre all’alimentazione che cura nella maniera giusta e corretta, la dieta di Lorella Cuccarini si basa anche su tantissima attività fisica e un allenamento in particolare che le permette di scolpire il suo fisico. Oltre alla danza che pratica sin da quando era piccolina ed è ancora parte della sua vita, si dedica con intensità anche ad altri esercizi.

La regola fondamentale per lei è la costanza, quindi pochi allenamenti, ma tutti i giorni e in maniera ben mirata. Nell’ultimo anno racconta che il suo allenamento si basa sia su lezioni di Metabolico che di Calisthenics, due discipline che assomigliano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica e che segue per circa un’ora al giorno.

L’allenamento Metabolico riguarda il classico esercizio con i pesi, in modo da rinforzare e aumentare così la massa magra alzando anche il metabolismo basale (da qui il nome dell’allenamento), utile per tonificare i muscoli. Il metodo o allenamento Calisthenics riguarda esercizi come sit up e piegamenti con le braccia.

Una attività che fonde insieme aerobica e anaerobica permettendo di migliorare sia l’equilibrio che l’agilità e la coordinazione. Una attività che aiuta a bruciare molte calorie e grassi. Nel caso non si riuscisse a praticare questo allenamento, nella dieta di Lorella Cuccarini non manca anche una passeggiata di almeno mezz’ora da fare tutti i giorni.

Dieta equilibrata: integratore

Per riuscire a tenersi in forma e avere il suo stesso fisico, oltre all’alimentazione e al giusto allenamento, nella dieta di Lorella Cuccarini non manca poi un buon integratore da abbinare al regime alimentare. Il migliore, per esperti e consumatori, per la sua efficacia, è al momento Spirulina Ultra, di origine italiana.

Un integratore a base naturale in compresse che permette di bruciare i grassi e le calorie in eccesso riuscendo così a dimagrire. Attiva poi il metabolismo permettendo così di facilitare il dimagrimento e riduce l’apporto calorico in modo da non affamarsi troppo ai pasti dal momento che sazia e regola anche la fame e l’appetito.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore è particolarmente efficace perché si basa su ingredienti di tipo naturale che sono privi di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale. Infatti, il successo di questo integratore è dato soprattutto dagli elementi come l’alga spirulina che blocca le cellule di adipe e la gymnema che regola l’appetito saziando, oltre a velocizzare il metabolismo di carboidrati e lipidi.

Una formula in compresse da assumerne fino a due poco prima dei pasti insieme a un bicchiere di acqua per cominciare a ottenere i primi risultati.

Spirulina Ultra non è ordinabile nei negozi oppure online, perché esclusivo e originale, ma soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove il consumatore interessato all’acquisto compila il form in fondo alla pagina con i propri dati per poter così attivare, dopo la chiamata dell’operatore per la conferma, la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200 con pagamento in contanti, tramite Paypal o con carta di credito.