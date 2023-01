Esercizi per migliorare la mobilità del bacino: quali sono?

Gli effetti dell’immobilità delle anche e del bacino sono molteplici, ma possono essere efficacemente combattuti con i seguenti esercizi. Ecco in questo articolo i migliori esercizi per migliorare la mobilità del bacino ed essere più flessibili.

Esercizi per migliorare la mobilità del bacino

Rinforzando la zona delle anche e del bacino noterai che ti muoverai meglio nella vita di tutti i giorni (evitando di sovraccaricare la colonna), avrai meno dolori nella zona e probabilmente la tua postura sarà visibilmente migliore.

Una cattiva mobilità delle anche può comportare problematiche “esterne” dell’articolazione, ovvero le infiammazioni delle strutture circostanti come:

borsite trocanterica

trocanterite

tendinite dei glutei o del tensore della fascia lata

Se il bacino e le anche sono troppo deboli, ogni volta che sali le scale oppure ogni volta che ti pieghi, dovrai compensare la debolezza spostando il carico sulla colonna lombare.

Anche e colonna lombare sono strettamente correlati tra loro: anche se le anche sono eccessivamente rigide si può sovraccaricare la schiena senza volerlo, durante i movimenti quotidiani. Ecco alcuni esercizi utili per la mobilità delle anche:

Il ponte

Il ponte è un esercizio eccezionale che può essere utilizzato sia come esercizio di rinforzo che come esercizio di mobilità. La variante è quella del ponte su una gamba il cui “focus” è il rinforzo del muscolo gluteo e la stabilizzazione del bacino.

Il sumo squat

Il sumo squat è un esercizio molto apprezzato in quanto anche in questo caso si lavora contemporaneamente la mobilità delle anche e del bacino e la forza muscolare di tutto il corpo. Anche in questo caso, è possibile adattare l’esercizio e provare diverse versioni.

Allungamento dello psoas

Se c’è un esercizio che si ripete spesso nei piani riabilitativi, è sicuramente l’allungamento dello psoas. E’ spesso proposto perchè è molto efficace per risolvere tantissime problematiche: può non essere l’esercizio più semplice del mondo, ma vale la pena provarlo.

Provare questi esercizi, anche se non si è sportivi o abituati ad allenarsi, è un modo molto semplice ed efficace di migliorare la forza e l’elasticità della zona del bacino in particolare. Indipendentemente da quale sia il problema, è molto probabile che sentirai beneficio da una pratica costante di questi esercizi, a patto che tu la porti avanti per almeno 30-40 giorni.

Anche se non hai particolari problemi, noterai la differenza in termini di come ti muovi nella vita quotidiana.