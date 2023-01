La dieta di Ben Affleck: cosa mangia l’attore?

Ben Affleck, attore hollywoodiano, ha compiuto 50 anni ma appare più in forma di quando ne aveva venti. Come fa a restare in forma e non perdere mai il suo fascino? Scopriamo la dieta seguita da Ben Affleck, l’attore che resta sempre un sex symbol.

La dieta di Ben Affleck

Merito anche della magnifica love story che segna il ritorno con Jennifer Lopez, l’attore Ben Affleck ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Come non notare il suo fascino e il corpo tonico e muscoloso, anche a 50 anni? Ecco la dieta che segue per restare in forma.

È stato Rehan Jalali, nutrizionista suo grande amico da 17 anni, a progettare per l’attore una dieta molto specifica, che prevede carboidrati minimi durante tutto il giorno.

Ben Affleck inizia le sue giornate facendo colazione a base di farina d’avena e albume d’uovo e continua i pasti puntando su proteine ​​magre e verdure. A pranzo, ad esempio, in genere mangia un’insalata con una doppia porzione di proteine. Per cena, invece, pollo o pesce con cavolfiori, broccoli o cavolini di Bruxelles.

La dieta di Ben vede la totale eliminazione dei latticini, un’assunzione limitata di sodio e sei pasti al giorno.

Gli alimenti fondamentali sono: farina d’avena, verdure a foglia verde e cereali integrali come fonti di carboidrati oltre a salmone, albume d’uovo, tacchino, e carni bianche, come proteine.

L’allenamento di Ben Affleck per una forma invidiabile

Ben Affleck non perde mai massa muscolare. Per ottenere ciò riduce al minimo l’attività cardio, limitata a 15 minuti al massimo a inizio allenamento, eseguita sull’ellittica o con sprint in bici.

Seguendo i suggerimenti del suo personal trainer Walter Norton, l’attore si dedica ad allenamenti con i pesi e a una serie di esercizi sia a corpo libero che a peso libero. Di solito si esercita per quasi due ore, divise in tre blocchi.