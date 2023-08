Esiste davvero l’amore a prima vista? Come capirlo secondo la psicologia

In amore, c’è sempre un grande quesito che sorge e a cui in pochi sanno rispondere: il colpo di fulmine, l’amore a prima vista che sboccia attraverso un solo sguardo, esiste? Ecco come capirlo secondo la psicologia.

Sul fatidico colpo di fulmine, amore a prima vista, esistono varie teorie e ipotesi contrastanti. A differenza della semplice “cotta”, esso consiste in una forte attrazione che si verifica all’improvviso tra due persone. Coinvolge non soltanto la sfera fisica e gli impulsi sessuali, ma anche quella mentale ed emotiva.

Così, secondo Stephanie Cacioppo dell’Università di Chicago il mezzo di “trasmissione” dell’amore a prima vista è lo sguardo. Funzionerebbe, quindi, come già dicevano i poeti stilnovisti nel Medioevo: tutto partirebbe dagli occhi.

L’immagine viene trasmessa al cervello e solo successivamente la sensazione arriva al cuore. Sembra incredibile, ma è proprio il cervello a innamorarsi per primo.

Invece secondo il libro The Neuroimaging of Love di Stephanie Ortigue, docente della Syracuse University, tutto ciò può richiedere un tempo infinitamente piccolo, pari a meno di un quinto di secondo, proprio come un battito di ciglia.

Durante questo istante entrano in gioco dei processi chimici che coinvolgono sostanze come l’adrenalina, che ci dà quella sensazione di benessere e felicità, la dopamina, ovvero l’ormone del piacere e della ricompensa, l’ossitocina, alias quello dell’amore.

Dopo aver risposto, in vario modo, alla domanda se l’amore a prima vista esiste, vediamo cosa accade e quali sono le sensazioni che ci fanno capire che è già amore. Sembrerebbe che i più sensibili a questa folgorazione siano gli uomini. Almeno 1 su 4 afferma di avere provato l’amore a prima vista una volta nella vita.

Tuttavia, nemmeno le donne non ne sono indifferenti, ma è necessario capire quali siano i “segnali” del colpo di fulmine. Eccone alcuni:

Provi la sensazione delle cosiddette “farfalle nello stomaco”.

Quando vedi quella persona, ti sembra che il tuo cuore perda un battito.

La sua sola vista ti fa tremare e sudare le mani.

Senti per tutto il tempo una forte sensazione d’euforia.

Ti sembra di conoscere quella persona da anni, anche se è entrata nella tua vita solo da pochi minuti.

Vorresti gridare a tutto il mondo ciò che provi e desideri con tutto il cuore una vera storia d’amore con lui/lei.

Pare essere al centro di tutti i tuoi pensieri e lo/la pensi anche quando non te lo saresti mai aspettato.

Per concludere, l’amore a prima vista è una reazione biochimica tra due persone, dovuta anche all’impulso sessuale, allo stato d’animo e al contesto in cui si verifica quel primo incontro.

Per questo motivo si preferisce alla definizione di “love at first sight”, quella di colpo di fulmine, perché essa mette in risalto l’istantaneità del fenomeno e non il sentimento in sé.