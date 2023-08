Taylor Mega influencer di successo da 2.8 milioni di followers su Instagram ha svelato la sua skincare routine per una pelle perfetta. Ecco i segreti di bellezza dell’influencer.

La skincare routine di Taylor Mega: i segreti dell’influencer

La modella e influencer Taylor Mega, pseudonimo di Elisia Todesco, è super seguita e amata sui social dove divide molto il pubblico per la sua personalità eccentrica. L’ex di Tony Effe della Dark Polo Gang, ha svelato i suo segreti di bellezza e la sua routine di bellezza per una pelle al top.

La 29enne da sempre grande amante dello sport, ha fatto di questa passione un’applicazione per i workout chiamata “MegaFitness”. Taylor Mega non perde occasione per fare un po’ di movimento e per mostrare il suo spirito da vera sportiva.

L’influencer, inoltre, ha aperto il suo nuovo centro estetico, chiamato “Beauty Retreat by Taylor Mega”, che coinvolge un’altra delle sue grandi passioni: il beauty. Tra i trattamenti di bellezza a cui la Mega si sottopone c’è la crioterapia. Ovvero, di un trattamento clinico che permette di avere numerosi benefici sul metabolismo cellulare.

All’interno di questa cabina, infatti, la temperatura arriva a toccare delle temperature davvero estreme. Permettendo, quindi, dei grossi benefici al corpo e, soprattutto, ai muscoli. Eppure, nonostante le temperature siano davvero rigide, Taylor non sembra mai scomporsi nelle foto che condivide sui social.

Taylor Mega e i segreti di bellezza: la skincare routine

La modella 29enne, Taylor Mega che lavora da quando aveva 15 anni, ha raccontato il suo business sui social svelando che per un solo contenuto arriva a guadagnare dagli 8 ai 40mila euro. Cifre assurde per uno scatto. Proprio per tenersi sempre in forma ed esibire un corpo perfetto, Mega non si lascia sfuggire nessun trattamento direttamente dalla sua clinica di bellezza a Milano.

“Oltre ai social ho anche delle aziende, ho un centro estetico a MIlano, un’applicazione di fitness che permette ai clienti di allenarsi con me”, ha detto la Mega. E i risultati si vedono a 360 gradi sia per il fisico da modella che per la pelle perfetta.