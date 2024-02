Contro l’infiammazione una cura farmacologica non è l’unica soluzione. In natura, infatti, esistono diversi cibi antinfiammatori proprio per combattere questo problema. Ecco quali sono i migliori.

Esistono cibi antinfiammatori? I migliori

Prima di parlare dei cibi antinfiammatori partiamo da cos’è l’infiammazione. Si tratta di un meccanismo di difesa innescato dall’organismo in risposta all’attacco di agenti nocivi sia esterni che interni in grado di causare malattie. I principali sintomi dell’infiammazione sono:

rossore, causato dalla dilatazione dei vasi sanguigni nella zona di lesione; calore, che si sviluppa a livello della pelle; febbre: i mediatori chimici dell’infiammazione provocano l’aumento della temperatura;

gonfiore: l’edema, provocato dall’accumulo dei liquidi al di fuori dei vasi sanguigni; dolore, generato dal gonfiore o da alcuni mediatori chimici, come la serotonina.

Ecco allora che oltre una terapia farmacologica prescritta da un medico alcuni cibi antinfiammatori, appunto, ci vengono incontro. Esistono numerosi alimenti che aiutano l’organismo a rafforzare le difese immunitarie, così da prevenire gli stati infiammatori. diamo la top 5 dei migliori cibi antinfiammatori:

Olio d’oliva

L’olio d’oliva, protagonista della nostra dieta mediterranea, è una fonte di sostanze benefiche per l’organismo. È antinfiammatorio in quanto contiene polifenoli, sostanze antiossidanti che aiutano a mantenere i tessuti giovani e in forma contrastano l’azione dei radicali liberi.

Aglio e cipolle

Tra i migliori alimenti antinfiammatori, troviamo anche l’aglio e le cipolle che, insieme a porri, asparagi e carciofi, sono una fonte ipocalorica di carboidrati. Le parti che non vengono assimilate dall’organismo aiutano la proliferazione di batteri buoni all’interno dell’intestino, capaci di stimolare il sistema immunitario e diminuire le infiammazioni.

Avocado

L’avocado è un frutto esotico che ha numerose sostanze benefiche per l’organismo. È infatti ricco di grassi mono e polinsaturi, acido alfa-linolenico, fitosteroli e carotenoidi, tutte sostanze che aiutano a ridurre le infiammazioni e a regolare i livelli di glicemia e colesterolo nel sangue.

Uova

Le uova hanno un alto contenuto di proteine, vitamine A e B, e biotina. Grazie ai carotenoidi, zeaxantina e luteina, aiutano a contrastare le infiammazioni che possono manifestarsi nelle varie parti del corpo parlando però di quelle biologiche.

Pesce

Il pesce più “grasso”, come il salmone, le sardine, le acciughe e le aringhe, contengono bassi livelli di mercurio ed elevate quantità di acidi grassi polinsaturi. Aiutano a ridurre le infiammazioni e a migliorare la salute del cuore e della pelle.