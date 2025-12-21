Esplora la Scuola di Meditazione in Sardegna: Un Viaggio verso il Benessere

La Scuola di Meditazione, fondata nel 1983 a Cagliari da Padre Francesco Piras, sacerdote della Compagnia di Gesù, è un’iniziativa che promuove la spiritualità accessibile a tutti, indipendentemente dalle diverse fedi religiose, siano esse hindu, buddiste o cristiane. Con oltre 40 anni di storia, questa associazione ha attratto più di 16.000 partecipanti in tutta la Sardegna, diventando un punto di riferimento fondamentale per chi desidera intraprendere un percorso di crescita personale.

Ogni anno, la Scuola offre una vasta gamma di corsi, eventi e ritiri che si concentrano sulle pratiche meditative, aiutando le persone a integrare la dimensione spirituale nella loro vita quotidiana. L’approccio è pratico, con un programma strutturato che prevede lezioni settimanali in presenza, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell’esperienza di meditazione.

Struttura del corso di meditazione

Il programma annuale comprende 18 lezioni che si tengono presso la Chiesa di Cristo Re, situata in Via Antonio Scano a Cagliari. Le lezioni iniziano il 13 gennaio 2026 e si svolgono ogni martedì alle 20:30. È importante arrivare puntuali, poiché il portone della chiesa verrà chiuso alle 20:45, impedendo l’accesso a chi arriva in ritardo. Questa attenzione alla puntualità sottolinea l’importanza di dedicare tempo e spazio alla pratica meditative.

Lezione introduttiva

Prima dell’inizio delle lezioni, è prevista una presentazione il 16 dicembre 2025, sempre presso la Chiesa di Cristo Re. Durante questo incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il programma, i formatori e i benefici della meditazione. Sarà un momento di condivisione e preparazione, utile per entrare nel giusto stato d’animo prima di iniziare il percorso.

Obiettivi e tecniche del corso

Il corso di meditazione dell’anno 2025/26 si concentrerà sull’affinamento delle tecniche meditative, mirando a integrare corpo, mente e spirito. Attraverso una serie di esercizi di rilassamento e visualizzazione, i partecipanti saranno guidati in un viaggio di scoperta interiore, apprendendo come gestire lo stress e migliorare il benessere psicofisico.

Approfondimenti sui benefici della meditazione

La meditazione offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore consapevolezza di sé e la capacità di affrontare le sfide quotidiane con serenità. Le tecniche di rilassamento insegnate durante le lezioni aiuteranno i partecipanti a riconnettersi con il proprio corpo e a vivere il momento presente. Inoltre, la meditazione è conosciuta per i suoi effetti positivi sulla salute mentale, contribuendo a ridurre ansia e stress.

Per ulteriori informazioni sui corsi e per iscriversi, è possibile contattare l’associazione tramite email all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al numero 3491322708. Scoprire come la meditazione possa trasformare la vita quotidiana, portando maggiore equilibrio e armonia.