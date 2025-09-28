Esplorare il legame tra salute orale e salute mentale

Studi recenti hanno messo in luce una relazione interessante tra salute orale e benessere mentale, rivelando che la condizione della bocca può influenzare non solo la salute fisica, ma anche la stabilità psicologica. Un’indagine approfondita condotta dalla psicoterapeuta Maria Beatrice Toro per Curasept sottolinea l’importanza della salivazione e dell’atto di sorridere nella riduzione dei livelli di stress. Questa ricerca apre nuove prospettive su come anche funzioni fisiologiche minori svolgano un ruolo cruciale nel mantenere il nostro equilibrio mentale.

Secondo Toro, un adeguato livello di salivazione è vitale per la nostra salute psicofisica. Durante episodi di stress elevato, il corpo attiva il sistema nervoso simpatico, che devia energia dalle funzioni essenziali come la digestione e la produzione di saliva. Al contrario, quando si è calmi, il sistema parasimpatico, in particolare attraverso il nervo vago, promuove la digestione e garantisce che la bocca rimanga adeguatamente umida. Questo meccanismo fisiologico illustra la profonda connessione tra il nostro stato mentale e le funzioni corporee, indicando che una bocca costantemente secca, o xerostomia, potrebbe richiedere una valutazione professionale.

I fatti

La ricerca condotta da Toro ha utilizzato gruppi di discussione per esplorare come stimolare la salivazione possa aiutare a ritrovare un senso di calma e fiducia. I partecipanti hanno praticato varie tecniche, tra cui alimentazione consapevole, movimenti specifici della lingua, esercizi facciali e respirazione diaframmatica. Queste attività hanno attivato il nervo vago, portando a un rilassamento diffuso, soprattutto in individui inclini all’ansia. Toro sottolinea che pratiche semplici possono aumentare significativamente la produzione di saliva, migliorando il benessere generale, soprattutto se supportate da prodotti progettati per alleviare la secchezza della bocca.

I benefici della respirazione cantata

Una tecnica efficace identificata è la respirazione cantata, che consiste nell’espirare producendo un suono di ronzio. Questa pratica stimola il nervo vago, contribuendo a ridurre i livelli di stress. Per eseguire questo esercizio, è consigliabile trovare un ambiente tranquillo, inspirare profondamente attraverso il naso ed espirare emettendo un ronzio continuo. Questo ciclo può essere ripetuto più volte. Toro osserva che questo metodo si dimostra spesso più efficace rispetto agli esercizi di respirazione tradizionali grazie alla sua semplicità e all’impatto significativo. Per chi fosse interessato, è disponibile una pratica guidata sul sito di Curasept.

Il potere del sorriso nella salute mentale

Inoltre, l’atto di sorridere è stato identificato come un prezioso alleato per promuovere la salute mentale. La tecnica nota come meditazione del sorriso incoraggia le persone a mantenere un sorriso gentile mentre si concentra sulla respirazione consapevole. Questo semplice ma potente atto stimola i muscoli facciali associati al rilassamento, alleviando così lo stress. Marta Giovannardi, biostatistica e Quality Assurance Specialist presso Curasept, sottolinea che sorridere non solo migliora il benessere personale, ma favorisce anche relazioni più forti.

Empatia e comunicazione attraverso i sorrisi

Lo studio indica che riconoscere e interpretare i sorrisi altrui può migliorare significativamente empatia, comunicazione e relazioni interpersonali, contribuendo a una sensazione olistica di benessere. Pertanto, la connessione tra salute orale e benessere mentale rivela una via sorprendente per ridurre lo stress e migliorare l’equilibrio psicologico.

La relazione intricata tra la salute orale e lo stato mentale sottolinea l’importanza di mantenere una buona igiene orale e adottare pratiche che supportino sia il benessere fisico che quello psicologico. Azioni semplici come stimolare la salivazione e impegnarsi in sorrisi consapevoli possono aprire la strada a una salute mentale migliorata, dimostrando quanto siano interconnesse le nostre funzioni corporee.