Evento Speciale alla Tenuta Ippocrate: Un’Occasione Imperdibile!

Partecipa a un evento esclusivo presso la Tenuta Ippocrate, un luogo affascinante dove la bellezza della natura si fonde armoniosamente con la ricchezza della cultura. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica in un ambiente suggestivo!

Il 9 novembre si avvicina e con esso un evento imperdibile presso la Tenuta Ippocrate, un angolo di paradiso situato in Loc. Cappella Avellino. Questo luogo non è solo una tenuta, ma un vero e proprio rifugio che offre un’esperienza unica per tutti gli amanti della natura e della convivialità.

Di seguito verranno esplorate le caratteristiche principali dell’evento, i dettagli logistici e la motivazione per partecipare.

Dettagli dell’evento

La Tenuta Ippocrate, con la sua meravigliosa location e la sua atmosfera accogliente, ospiterà un evento dedicato a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata immersi nella natura. Durante il giorno, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a diverse attività, godendo dell’aria fresca e della bellezza del paesaggio circostante.

Attività e intrattenimento

Le attività previste includono passeggiate guidate nel verde, degustazioni di prodotti locali e workshop creativi. Ogni attività è pensata per coinvolgere i partecipanti, offrendo momenti di relax e divertimento. È prevista anche un’area dedicata ai bambini, per garantire che ogni membro della famiglia possa godere appieno dell’esperienza.

Logistica e informazioni utili

Per chi desidera partecipare, l’evento si svolgerà il 9 novembre presso la Tenuta Ippocrate, situata in Via Bosco Magliano, 62D. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente la tenuta all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 0825 672232.

È consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo, poiché i posti sono limitati e la richiesta è alta. Questa è un’occasione da non perdere.

Come arrivare

La Tenuta Ippocrate è facilmente raggiungibile in auto e presenta ampi spazi di parcheggio. Per chi preferisce i mezzi pubblici, è opportuno verificare le opzioni disponibili per arrivare comodamente. Gli orari e le modalità di trasporto possono variare, quindi è sempre meglio informarsi in anticipo.

La partecipazione all’evento della Tenuta Ippocrate rappresenta un’opportunità da cogliere. Un incontro per vivere una giornata all’insegna della natura, della cultura e del divertimento. Che si voglia esplorare le bellezze naturali, partecipare a workshop o semplicemente godersi il tempo con amici e famiglia, questa giornata promette di essere memorabile.

Il 9 novembre è una data importante da segnare sul calendario. La Tenuta Ippocrate offrirà un’esperienza che arricchirà lo spirito e permetterà di riconnettersi con la natura.

Scritto da Staff

