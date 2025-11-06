Evento Speciale alla Tenuta Ippocrate: Un’Occasione Imperdibile!

Il 9 novembre si avvicina e con esso un evento imperdibile presso la Tenuta Ippocrate, un angolo di paradiso situato in Loc. Cappella Avellino. Questo luogo non è solo una tenuta, ma un vero e proprio rifugio che offre un’esperienza unica per tutti gli amanti della natura e della convivialità.

Di seguito verranno esplorate le caratteristiche principali dell’evento, i dettagli logistici e la motivazione per partecipare.

Dettagli dell’evento

La Tenuta Ippocrate, con la sua meravigliosa location e la sua atmosfera accogliente, ospiterà un evento dedicato a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata immersi nella natura. Durante il giorno, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a diverse attività, godendo dell’aria fresca e della bellezza del paesaggio circostante.

Attività e intrattenimento

Le attività previste includono passeggiate guidate nel verde, degustazioni di prodotti locali e workshop creativi. Ogni attività è pensata per coinvolgere i partecipanti, offrendo momenti di relax e divertimento. È prevista anche un’area dedicata ai bambini, per garantire che ogni membro della famiglia possa godere appieno dell’esperienza.

Logistica e informazioni utili

Per chi desidera partecipare, l’evento si svolgerà il 9 novembre presso la Tenuta Ippocrate, situata in Via Bosco Magliano, 62D. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente la tenuta all’indirizzo [email protected] o telefonare al numero 0825 672232.

È consigliabile prenotare il proprio posto in anticipo, poiché i posti sono limitati e la richiesta è alta. Questa è un’occasione da non perdere.

Come arrivare

La Tenuta Ippocrate è facilmente raggiungibile in auto e presenta ampi spazi di parcheggio. Per chi preferisce i mezzi pubblici, è opportuno verificare le opzioni disponibili per arrivare comodamente. Gli orari e le modalità di trasporto possono variare, quindi è sempre meglio informarsi in anticipo.

La partecipazione all’evento della Tenuta Ippocrate rappresenta un’opportunità da cogliere. Un incontro per vivere una giornata all’insegna della natura, della cultura e del divertimento. Che si voglia esplorare le bellezze naturali, partecipare a workshop o semplicemente godersi il tempo con amici e famiglia, questa giornata promette di essere memorabile.

Il 9 novembre è una data importante da segnare sul calendario. La Tenuta Ippocrate offrirà un’esperienza che arricchirà lo spirito e permetterà di riconnettersi con la natura.