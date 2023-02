Il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo è più alto rispetto a quello di una donna poiché i fattori che lo influenzano sono diversi. Calcolarlo regolarmente, sulla base dei cambiamenti che si verificano nel corso della vita, è importante per capire cosa e quanto mangiare allo scopo non solo di perdere peso, ma anche di restare in forma.

Fabbisogno calorico giornaliero uomo

Il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo è, generalmente, più alto rispetto a quello di una donna perché l’altezza, la massa muscolare e il peso di un uomo sono maggiori rispetto a quelli di una donna. Tuttavia, anche i fattori che entrano in gioco e che pure variano il fabbisogno calorico giornaliero sono diversi. Di solito, gli uomini che svolgono regolare attività fisica svolgono esercizi fisici più intensi e questo è un fattore critico, che porta a distinguere non solo tra fabbisogno calorico giornaliero di un uomo e fabbisogno calorico giornaliero di una donna, ma anche tra fabbisogno calorico giornaliero di un uomo e fabbisogno calorico giornaliero di un altro uomo perché, nonostante la stessa età e magari la stessa altezza e lo stesso peso, un altro uomo potrebbe non svolgere regolare attività fisica o eseguire allenamenti meno intensi.

Proprio l’età è, poi, un altro fattore critico da non sottovalutare, sia nella differenza tra uomo e donna e sia nelle differenza tra diversi uomini. Man mano che si invecchia si perde massa muscolare e, di conseguenza, il fabbisogno calorico giornaliero varia.

Esistono modi diversi che consentono di calcolare il fabbisogno calorico giornaliero, alcuni presentano notevoli margini di errore, altri sono non accessibili a livello economico. Calcolare il tasso metabolico basale è, dunque, il modo migliore, quello più affidabile e per nulla costoso, di calcolare il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo.

Fabbisogno calorico giornaliero uomo: consigli

Perdere peso e restare in forma è importante non solo a fini meramente estetici, ma soprattutto di salute e benessere psicofisico in generale. Mantenere il proprio peso nella norma, infatti, vuol dire adoperarsi per contrastare l’insorgenza di patologie connesse al peso in eccesso, ma anche stare bene con se stessi e, dunque, avere maggiore fiducia nella propria persona.

A volte, il percorso che porta alla perdita di peso e allo stabilizzarsi del peso forma può essere facilitato dall’assunzione regolare di un integratore alimentare che, da un lato, stimoli il metabolismo affinché la perdita di peso sia reale, dall’altro, blocchi sul nascere il senso di fame che si avverte tra un pasto e l’altro, la maggior parte delle volte a causa di uno schema alimentare sbagliato, così che l’assunzione delle calorie avvenga esclusivamente durante il pasto principale e attraverso una serie di alimenti di qualità.

