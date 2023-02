Fare sport con tosse e raffreddore? Gli esercizi consigliati

Fare sport con raffreddore o influenza è una buona scelta per il nostro fisico oppure no? Gli esperti spiegano che con raffreddore lieve e assenza di febbre non esistono particolari controindicazioni nel continuare ad allenarsi, a patto che si tratti di un’attività fisica meno intensa rispetto al solito, da leggera a moderata.

Vediamo quali esercizi poter fare quando si ha tosse e raffreddore.

Fare sport con tosse e raffreddore: i consigliati

E’ importante sottolineare che un raffreddore, come una leggera tosse, può trarre giovamento dalla corsa, liberando temporaneamente le vie nasali ostruite durante l’esercizio fisico, offrendo un momentaneo sollievo. Quando si è leggermente malati come quando si ha il raffreddore e la tosse è bene ridurre l’intensità di allenamento.

Sì all’allenamento se i sintomi di raffreddamento o influenza interessano l’area del corpo superiore alla gola: mal di testa, naso che cola, raffreddore, starnuti, lieve mal di gola, congestione nasale.

Tuttavia, è sempre opportuno ridurre l’intensità e la durata dell’allenamento, ad esempio sostituendo una corsa con una passeggiata a ritmo sostenuto. Lo sport è un rimedio valido contro il raffreddore?

Se fai attività fisica metti il tuo corpo sotto doppio stress. Il sistema immunitario rischia di cedere e il raffreddore finisce per peggiorare e durare più a lungo. Se hai un leggero raffreddore puoi fare un workout moderato.

Quando sei raffreddato il tuo corpo si ritrova suo malgrado con bassi livelli di energia, perché utilizzata principalmente per dalle vostre difese immunitarie per combattere il raffreddamento.

Risulta quindi importante evitare lavori fisici intensi, molto meglio dedicarsi alla classica mezz’ora di camminata: oltre ai benefici insiti nell’attività fisica regolare, miglioreranno anche i sintomi del raffreddore.

Tra le attività consigliate milita anche la corsa o il jogging: molti corridori dichiarano come dopo l’allenamento si sentano meglio quando sono malaticci, questo perché la corsa è un decongestionante naturale.

Per sentirci meglio in caso di raffreddamento troviamo attività come lo yoga, pilates, il Qi gong, ma anche la danza, il ballo o lezioni di postural trainer.

Gli esercizi da evitare se hai tosse e raffreddore

Non sempre lo sport è consigliabile quando si è raffreddati e si ha la tosse. Prima di tutto evitare di fare sport al freddo: un raffreddore è una sorta di allergia al freddo, quindi cercate di evitare sci, snow o anche sport all’aperto d’inverno senza esservi riscaldati.

Inoltre, è sconsigliato qualsiasi sport di squadra o di contatto: evitiamo di trasmettere malattie agli altri quando possibile!