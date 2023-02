Dieta disintossicante sgonfiante: il menù settimanale

La dieta detox sgonfiante, o dieta disintossicante, viene suggerita per depurare l’organismo dalle tossine in eccesso e tornare in forma. In un regime alimentare di questo tipo è molto importante la scelta degli alimenti. Cosa mettere a tavola per un effetto detox senza rinunciare al gusto? Quali cibi, invece, è bene evitare? Ecco il menù settimanale della dieta detox sgonfiante.

La dieta disintossicante sgonfiante

La dieta detox non è un regime alimentare equilibrato dal punto di vista nutrizionale. Si tratta di un piano dietetico molto restrittivo, che presenta non pochi svantaggi. Con il termine dieta detox si intende un regime alimentare finalizzato a depurare l’organismo dalle tossine in eccesso. Non esiste un piano dietetico detox universale. Le diete disintossicanti sono molte e varie.

Per disintossicare l’organismo occorre effettuare una scelta alimentare importante, eliminando tutti quegli alimenti dannosi, che appesantiscono l’organismo.

È bene consumare invece molti alimenti antiossidanti e bere molta acqua per facilitare la diuresi.

Anche la dieta disintossicante è ricca di alimenti antiossidanti e antinfiammatori, ma i suoi obiettivi si estendono ad aumentare il drenaggio e depurare l’organismo dalle tossine in eccesso.

L’obiettivo è quello di eliminare le tossine per alleggerire il carico di lavoro dei tuoi organi interni (soprattutto fegato, reni e intestino). Si tratta di una dieta altamente ipocalorica, ricca di alimenti sgonfia-pancia.

Obiettivi della dieta disintossicante

Disintossicare l’organismo dalle tossine in eccesso.

Ridurre lo sforzo di reni e fegato.

Facilitare i processi digestivi.

Diminuire gonfiore addominale e pesantezza.

Migliorare la diuresi.

Oltre ad eliminare le tossine, infatti, la dieta detox ipocalorica è utile a perdere peso e ridurre il gonfiore addominale. Può farti recuperare le energie e migliorare la digestione.

Il menù settimanale della dieta detox

Esempio di menù settimanale detossificante:

Lunedì Colazione 200 ml latte di soia, 1 mela (con buccia) Spuntino: 30 g mandorle Pranzo: 60 g riso venere, verdure cotte Spuntino: smoothie senza zucchero (arancia, carota, limone) Cena: 200 g piselli, 10 g semi di lino, rucola, pomodori.

Martedì Colazione: 125 ml yogurt greco, Spuntino: 30 g noci 200 g pompelmo Pranzo: 80 g quinoa, verdure cotte Spuntino: Smoothie senza zucchero (mela verde, banana, cetriolo)Cena: 200 g piselli, 10 g semi di lino, rucola, pomodori.

Mercoledì Colazione: 200 ml latte d’avena, 1 mela (con buccia) Spuntino: 200 g pesche Pranzo: 200 g polpette di seitan, radicchio rosso Spuntino: smoothie senza zucchero (pomodoro, peperone, zenzero) Cena: 200 g fagioli, verdure cotte

Giovedì Colazione: 125 ml kefir (o yogurt greco), 150 g frutti rossi Spuntino: 30 g noci Pranzo: 60 g riso integrale, verdure cotte Spuntino: smoothie senza zucchero (kiwi, ananas, finocchio) Cena: 200 g ceci, insalata mista (radicchio, pomodori, finocchio), 10 g semi di sesamo.

Venerdì Colazione: 200 ml latte di soia, 30 g muesli Spuntino: 200 g prugne Pranzo: 80 g grano saraceno, verdure cotte Spuntino: smoothie senza zucchero (pera, sedano, zenzero)Cena: 200g spiedini di tofu, verdure cotte.

Sabato Colazione: 125 g kefir (o yogurt greco), Spuntino: 150 g uva nera 200 g pera con buccia Pranzo: insalata mista (lattuga, carote, pomodori, sedano, finocchi) 200 g di lenticchie cotte, Spuntino: 30 g noci smoothie senza zucchero (mango, cannella, arancia) Cena: 2 uova strapazzate, verdure cotte

Domenica 200 ml late d’avena, 30 g mandorle Spuntino: 200 g succo di mirtillo senza zucchero Pranzo: 60 g riso basmati integrale, verdure cotte Spuntino: smoothie senza zucchero (albicocche, melone, curcuma, pepe nero) Cena: zuppa di cavolo e fagioli cannellini.