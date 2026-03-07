Farmacia di comunità e test rapidi: un nuovo fronte contro l’antimicrobico-resistenza

Antimicrobico-resistenza e ruolo della farmacia di comunità

Antimicrobico-resistenza rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica in Europa. Si tratta di un fenomeno che riduce l’efficacia dei trattamenti e aumenta i costi sanitari. Per contenerlo non bastano nuovi farmaci. Servono interventi di prevenzione, programmi educativi e pratiche prescrittive più mirate. Queste misure mirano a ridurre l’impatto clinico ed economico della resistenza.

In questo quadro la farmacia di comunità emerge come punto di riferimento concreto. Per prossimità e frequenza dei contatti con i cittadini, il farmacista può offrire counseling, screening e indirizzo appropriato verso i servizi sanitari. Il coinvolgimento delle farmacie contribuisce a campagne di informazione e a pratiche di prescrizione più responsabili, elementi ritenuti strategici per ridurre l’incidenza delle infezioni resistenti.

Un progetto italiano portato a Bruxelles

Il 3 marzo Fenagifar ha presentato al Parlamento europeo il progetto «Antimicrobico resistenza: è tempo di agire». L’iniziativa è stata sviluppata con l’Università di Torino, Federfarma e Sistema Farmacia Italia.

La campagna ha coinvolto centinaia di farmacie e oltre 14.000 cittadini in attività di valutazione su conoscenze, atteggiamenti e comportamenti riguardo all’uso degli antibiotici. I risultati hanno evidenziato lacune informative e aree prioritarie per interventi mirati, ritenuti strategici per migliorare pratiche di prescrizione e informazione.

Osservazioni chiave dal territorio

Dall’analisi dei questionari emerge che l’informazione sulla resistenza antimicrobica risulta frequentemente incompleta. Molti cittadini non riconoscono pienamente i rischi connessi all’uso inappropriato degli antibiotici. In questo contesto, la formazione sanitaria erogata in farmacia si conferma strumento efficace per promuovere comportamenti corretti e per ridurre richieste di terapie non necessarie. La formazione, secondo gli operatori coinvolti, facilita inoltre la comunicazione tra farmacisti, medici di base e utenti.

Diagnosticare vicino al paziente: i test rapidi in farmacia

Tra le sperimentazioni più rilevanti figura l’introduzione dei test rapidi per lo Streptococco di gruppo A direttamente in farmacia. Questi test di prossimità orientano il percorso terapeutico e limitano una quota significativa di prescrizioni antibiotiche superflue. L’adozione dei test migliora l’appropriatezza prescrittiva e può ridurre i tempi di attesa per la diagnosi. Gli esperti segnalano che l’integrazione dei risultati dei test con il medico curante è cruciale per garantire continuità assistenziale e monitoraggio dei casi. Per gli operatori sanitari, la sfida successiva è estendere la sperimentazione e valutare l’impatto su scala regionale.

Impatto e numeri

Proseguendo la sperimentazione, su quasi duemila test effettuati durante la fase pilota la percentuale di positività è risultata inferiore alle attese degli operatori. Questo dato indica che, in assenza di strumenti diagnostici, una quota significativa di prescrizioni antibiotiche sarebbe stata probabilmente superflua. Ne deriva il valore operativo di integrare la diagnostica rapida nei servizi di farmacia di comunità per migliorare l’appropriatezza prescrittiva.

Valutazione economica e sostenibilità

Partendo dai risultati raccolti, è stato avviato uno studio con il Collegio Carlo Alberto per stimare l’impatto economico dei test rapidi erogati in farmacia. Gli obiettivi includono una maggiore appropriatezza prescrittiva, la riduzione delle visite mediche evitabili e il miglioramento della sostenibilità del sistema sanitario. La fase successiva prevede l’estensione dell’analisi su scala regionale per quantificare costi, risparmi potenziali e possibili modelli di rimborso.

La fase successiva prevede l’estensione dell’analisi su scala regionale per quantificare costi, risparmi potenziali e possibili modelli di rimborso. L’analisi economica traduce in termini monetari i benefici clinici e organizzativi attesi dalla sperimentazione.

Una riduzione delle prescrizioni inappropriate comporta minori probabilità di emergere di ceppi resistenti. Ciò riduce costi sanitari diretti e indiretti e diminuisce il carico assistenziale legato a infezioni difficili da trattare. I risparmi attesi riguardano sia il budget ospedaliero sia la spesa territoriale per terapie prolungate.

La valutazione economica includerà indicatori quali il costo per caso evitato, il risparmio potenziale sui ricoveri e stime di impatto sul carico di lavoro per medici e farmacisti. L’analisi adotterà scenari differenti per misurare sensibilità e robustezza dei risultati.

Cooperazione europea e ruolo delle nuove generazioni

All’evento al Parlamento europeo i giovani farmacisti di diversi Paesi hanno sottoscritto un Memorandum of intent per rafforzare la cooperazione fra associazioni nazionali. L’accordo mira a promuovere iniziative condivise contro la antimicrobico-resistenza e a facilitare lo scambio di protocolli tra comunità professionali.

Le alleanze transnazionali favoriscono l’adozione di linee guida comuni e la diffusione di buone pratiche nelle farmacie. Il coinvolgimento delle nuove generazioni è considerato strategico per aggiornare percorsi formativi e sostenere campagne di appropriatezza prescrittiva.

Prossimo sviluppo operativo è l’implementazione di gruppi di lavoro congiunti per definire indicatori standardizzati e modelli di formazione continua. Tale attività dovrebbe accelerare la trasferibilità dei risultati della sperimentazione su scala nazionale.

Governance e prospettive

Le istituzioni sanitarie richiedono una visione di lungo periodo. La lotta alla resistenza antimicrobica non è un impegno episodico ma una sfida strutturale. Occorrono governance stabili, investimenti in educazione e politiche che incentivino l’uso appropriato degli antibiotici. A livello locale la farmacia di comunità può tradurre tali politiche in interventi quotidiani, coordinando screening, monitoraggio e percorsi informativi con i servizi territoriali.

La farmacia come leva di sanità pubblica

Il progetto presentato conferma che la farmacia territoriale può svolgere un ruolo strategico nella prevenzione, nello screening e nell’educazione sanitaria. Integrando diagnostica di prossimità, counseling e collaborazione con medici e istituzioni, il network delle farmacie può contribuire a ridurre l’uso improprio degli antibiotici e ad aumentare la consapevolezza dei cittadini. Si prevede che l’estensione delle pratiche sul territorio favorisca la trasferibilità dei risultati e supporti modelli di rimborso e governance regionale.

Per consolidare la strategia descritta, si propone l’integrazione capillare sul territorio di strumenti pratici come i test rapidi, programmi formativi mirati e un coordinamento a livello europeo. Questo approccio mira a ridurre le prescrizioni inappropriate, a preservare l’efficacia dei trattamenti e a proteggere la sostenibilità del sistema sanitario. L’adozione diffusa facilita la trasferibilità dei risultati, sostiene la definizione di modelli di rimborso regionali e potenzia meccanismi di governance locale. Nel complesso, la combinazione di misure operative e politiche condivise rappresenta un elemento chiave nella lotta all’antimicrobico-resistenza, con il risultato atteso di migliorare il monitoraggio e la prevenzione su scala nazionale ed europea.