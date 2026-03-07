Incontri Synlab per la salute delle donne: prevenzione, medicina di genere e dialogo multidisciplinare

Synlab promuove una rassegna di incontri pubblici dedicati alla salute femminile e alla prevenzione in occasione della Giornata internazionale della donna. Il progetto, intitolato Le stagioni della prevenzione. Un viaggio verso la salute femminile ad ogni età, offre informazioni pratiche e risultati scientifici rivolti alle diverse fasi della vita della donna. L’iniziativa nasce per ridurre le barriere all’accesso alla conoscenza medica e favorire scelte consapevoli.

Gli appuntamenti si svolgeranno il 10, 11, 12 e 16 marzo e interesseranno i centri di Monza, Como, Genova, Bologna, Padova, Firenze e Napoli. Tutti gli eventi sono gratuiti previa iscrizione sul sito ufficiale di Synlab. Dal punto di vista ESG, iniziative di questo tipo rappresentano un business case in cui prevenzione e responsabilità sociale si traducono in valore pubblico e benefici per il sistema sanitario.

Perché la prevenzione è centrale

Molte donne affrontano ritmi di vita che riducono il tempo dedicato alla cura personale. Lavoro, famiglia e impegni quotidiani vengono spesso prima. Promuovere la prevenzione consente però di intercettare in anticipo segnali di rischio e di migliorare la qualità della vita nel lungo periodo. Dal punto di vista ESG, la prevenzione rappresenta anche un business case che genera valore pubblico e riduce i costi per il sistema sanitario.

Andrea Buratti, CEO di SYNLAB Italia, definisce la cura della salute «un gesto di responsabilità verso se stesse». Secondo Buratti, iniziative mirate rendono le donne protagoniste consapevoli del proprio percorso sanitario e favoriscono l’accesso a servizi diagnostici tempestivi.

Un approccio integrato: medicina di genere e multidisciplinarità

Per sostenere il percorso di prevenzione, il programma propone talk condotti da medici e specialisti di diverse aree. Le discipline coinvolte includono ginecologia, endocrinologia, nutrizione, cardiologia, neurologia, pneumologia e gastroenterologia. L’obiettivo è adottare medicina di genere, un metodo che considera le specificità biologiche e fisiologiche femminili e le loro trasformazioni nelle varie età della vita. Gli incontri mirano a migliorare l’accesso a percorsi diagnostici tempestivi e a favorire piani terapeutici personalizzati basati su evidenza clinica.

Oltre la sfera ginecologica

Il programma amplia la prospettiva oltre le sole problematiche riproduttive. Vengono considerati il sonno, il metabolismo e la salute intestinale come fattori determinanti per il benessere complessivo. Questi elementi influenzano l’equilibrio ormonale, il tono dell’umore e la prevenzione delle malattie croniche. L’approccio multidimensionale facilita l’identificazione precoce di fattori di rischio e sostiene percorsi terapeutici integrati basati su evidenze cliniche.

Synlab Lei: un modello di presa in carico

Nell’ambito dell’iniziativa opera Synlab Lei, il centro dedicato alla salute femminile con sedi distribuite sul territorio. Le équipe multidisciplinari coordinano esami diagnostici, consulenze specialistiche e percorsi di follow-up per garantire una presa in carico completa e personalizzata. Dal punto di vista operativo, la sinergia tra specialisti consente di ridurre i tempi diagnostici e di ottimizzare i piani terapeutici sulla base di linee guida riconosciute.

Come partecipare e cosa aspettarsi

L’iscrizione agli incontri è gratuita ma obbligatoria tramite il sito Synlab. Il format prevede interventi brevi seguiti da un confronto con il pubblico. Il format dialogico privilegia informazioni basate su evidenza scientifica e risposte dirette dei professionisti. Questa impostazione favorisce l’orientamento nelle scelte di prevenzione e cura e mantiene coerenza con le linee guida cliniche nazionali.

Calendario degli appuntamenti

Di seguito i dettagli delle singole tappe, pensati per coprire temi diversi ma complementari.

Bologna

10 marzo, ore 19 presso Synlab Fisiodome (San Lazzaro di Savena): incontro sul tema della nutrizione e della salute femminile. Interverrà il dietista Fabrizio Malipiero, che illustrerà indicazioni pratiche per un’alimentazione adeguata nelle diverse fasi della vita. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di eventi volto a integrare percorsi diagnostici e terapeutici attraverso la collaborazione tra specialisti.

Firenze

L'11 marzo alle ore 18.30 Synlab Manifattura ospita una serata multi-specialistica con interventi di ginecologia, infettivologia, neurofisiopatologia, nutrizione, cardiologia ed endocrinologia. L'incontro è coordinato da Valeria Dubini e Niccolò Sposimo e mira a favorire il dialogo interdisciplinare sui percorsi di prevenzione e cura.

Napoli

Il 11 marzo alle ore 18.30 Synlab SDN propone un percorso dedicato alle fasi della vita femminile, con approfondimenti su prevenzione oncologica, salute metabolica e cardiovascolare. Al dibattito partecipano ginecologi, radiologi e diabetologi, che illustreranno strategie di screening e gestione clinica integrate.

Monza

Il 12 marzo alle ore 18 Synlab Lei Monza organizza un incontro sui temi chiave della prevenzione. Un team di specialisti, tra cui endocrinologi e ginecologi, affronterà interventi mirati a collegare diagnosi precoce e percorsi terapeutici personalizzati. Dal punto di vista ESG, la sostenibilità è un business case che richiede integrazione tra servizi clinici e prevenzione territoriale.

Padova

Il 12 marzo alle ore 18 è in programma un webinar sul rapporto tra sonno e salute femminile. L’incontro illustrerà come il sonno influisca sull’equilibrio ormonale, sul metabolismo e sul benessere psicologico. Interverranno specialisti del sonno, pneumologi, ginecologi e psicoterapeuti per fornire indicazioni pratiche di diagnosi e gestione.

Genova

Il 12 marzo alle ore 18.30 si terrà un webinar sul basso tratto ginecologico, con approfondimenti su HPV e atrofia vaginale da menopausa. L’evento prevede interventi specialistici e uno spazio per domande rivolte al ginecologo presente online, finalizzato a chiarire i percorsi di prevenzione e trattamento.

Como

Il 16 marzo alle ore 18.30 presso Synlab San Nicolò si svolge la chiusura del ciclo con un focus su benessere intestinale ed endocrinologia. I temi saranno collegati al metabolismo e all’equilibrio ormonale, con indicazioni pratiche per integrazione diagnostica e terapie mirate. È previsto un confronto tra specialisti e possibili follow-up clinici per i partecipanti.

L’iniziativa rientra in un più ampio impegno di aziende e associazioni per la Giornata internazionale della donna, che comprende azioni diverse, dalla beneficenza agli eventi sportivi solidali. Le attività sono orientate a valorizzare la prevenzione e i diritti delle donne, con focus su informazione e accesso a percorsi di cura. Partecipare significa informarsi, confrontarsi e adottare strumenti concreti per la tutela della propria salute. Saranno inoltre disponibili materiali informativi e indicazioni sui possibili follow-up clinici per chi partecipa.