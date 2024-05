Fase di mantenimento nella dieta: come stabilizzare il peso

Sebbene il percorso dietetico sia caratterizzato da sacrifici e rinunce per riuscire a dimagrire, una volta terminato questo periodo, è importante anche mantenere il peso raggiunto. A tal proposito, la fase di mantenimento è il passaggio finale a questo percorso e bisogna saperlo impostare nel modo giusto per una consapevolezza alimentare varia e completa.

Fase di mantenimento nella dieta

Nel percorso dimagrante dietetico sono diversi i passaggi e gli step che è necessario seguire in modo da riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati. Una di queste è sicuramente la fase di mantenimento che può apparire in sordina, ma non va assolutamente sottovalutata considerando che è importante per stabilizzare il peso.

In questa fase è necessaria maggiore attenzione proprio perché aiuta a mantenere, come dice il nome, il peso che con tanta fatica si è ottenuto. Dopo il periodo di sacrifici ma anche di un’alimentazione ipocalorica e più restrittiva diventa molto importante seguire questa fase che è basilare ai fini del dimagrimento a lungo termine.

Bisogna prestare particolare attenzione a questa fase di mantenimento dal momento che, dopo un periodo di gratificazione e di successi nella dieta, sarebbe un peccato cadere in errore. Si tratta di un passaggio importante e integrante del percorso dietetico e non è assolutamente da considerare come opzione, ma quasi come step obbligatorio.

Molto importante avere dei punti fermi e l’aiuto di un esperto permette sicuramente di raggiungere anche questo obiettivo. Bisogna inserire gradualmente tutti i macronutrienti proprio per tornare a un’alimentazione completa e ben bilanciata cercando se possibile, di non eccedere.

Fase di mantenimento nella dieta: cosa fare

In questa fase di mantenimento il corpo deve abituarsi a nuovi parametri in modo da acquisire uno stile di vita adeguato alle proprie esigenze e bisogni. Così facendo si prende anche consapevolezza della propria alimentazione riuscendo a mantenere il peso, stabilizzarlo e mantenersi in forma. Il supporto di un professionista del settore è utile per evitare errori e fallimenti nel percorso dietetico.

Proprio questa figura si rivela importante in quanto permette di ottenere un buon risultato e soprattutto personalizzato per ognuno. La fase di stabilizzazione aiuta il corpo a prendere maggiore consapevolezza di sé stessa e del proprio peso in modo che sia stabile ottenendo anche un benessere psicofisico.

Bisogna poi impostare la fase di mantenimento avvicinandosi così a un graduale fabbisogno calorico e a un introito ulteriore e maggiore delle calorie nei propri pasti. L’aumento delle calorie deve avvenire in maniera graduale giornalmente o mensilmente fino a un introito di 100 o 200 calorie di settimana in settimana.

I macronutrienti devono essere ben bilanciati: grassi 20-30%; le proteine 15-30% mentre i carboidrati arrivano al 45-60%. Fondamentale prediligere l’acqua soprattutto naturale da bere lungo la giornata e consumare diversi cereali che sono ricchi di fibre. Come al solito, sono raccomandate almeno cinque porzioni di frutta e verdura.

