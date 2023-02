Dieta di mantenimento: i consigli per non cedere in tentazioni

Dopo i tanti sacrifici fatti per raggiungere il peso ideale a seguito del percorso dietetico compiuto, è bene impegnarsi ancora e dedicare tempo e pazienza seguendo la dieta di mantenimento che aiuta a mantenere il peso finalmente raggiunto. Qui si forniscono alcuni utili consigli su come fare a seguirla e l’alimentazione da consumare.

Dieta di mantenimento

Non appena si è conclusa la classica dieta che si fa per perdere peso, è bene cominciarne un’altra. Si tratta della classica dieta di mantenimento che, come dice il nome, permette di mantenere il peso che con tanta fatica si è perso accompagnando il soggetto verso una gestione autonoma dell’alimentazione.

In questo modo è possibile acquisire uno stile di vita alimentare che segua il procedimento già iniziato. Con questo nuovo regime, bisogna imparare a nutrirsi in maniera sana e salutare cercando anche di praticare attività fisica almeno tre giorni a settimana in modo da non vanificare i risultati così ottenuti.

È considerato un vero e proprio periodo di transizione dove, ha una dieta e alimentazione ipocalorica, si lascia spazio a un modo di cibarsi e alimentarsi maggiormente permissivo rispetto anche al quantitativo di calorie che solitamente si assume in un regime dietetico. Nella dieta di mantenimento le calorie sono in numero maggiore rispetto alla classica dieta ma bisogna comunque fare attenzione ai cibi da consumare.

Questa fase prevede non tanto perdita del peso in eccesso, quanto cercare di mantenerlo allo stesso livello. Non bisognerebbe né salire né diminuire di peso. Permette di dare all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno senza eccedere, riuscendo così a nutrirsi in modo consapevole e corretto imparando anche le regole della buona alimentazione.

Dieta di mantenimento: come fare

Per uscire a ottenere ulteriori risultati, è bene seguire una dieta di mantenimento che permetta di non abbandonarsi alle tentazioni e riuscire così a mantenere il proprio peso, senza rinunciare ai piatti preferiti come pasta e pane. Elisabetta Macorsini, nutrizionista, fornisce una serie di utili consigli su come fare per mantenersi in forma dopo il regime alimentare dimagrante.

Secondo i consigli dell’esperta, le verdure non dovrebbero mai mancare e bisogna seguire la stagionalità di questo alimento. Suggerisce di portare in tavola verdure di tutti i colori in modo da variegare l’alimentazione. Sono verdure da consumare sia crude che cotte e si predilige il consumo di alimenti ricchi di potassio come il basilico che contrasta la cellulite. Consigliata anche la crema di zucchine perché favorisce l’attività dell’intestino.

La dieta di mantenimento, secondo il parere della nutrizionista, deve essere salutare ma non privativa per queste e per questa ragione si consiglia il consumo di pasta integrale o a base di grano saraceno da consumare con delle verdure di stagione senza troppo olio. Per coloro che hanno rinunciato ai dolci, in questa fase si possono consumare, ma senza esagerare. Si possono consumare in orari e modi giusti, per esempio a colazione insieme a del tè verde o una spremuta d’arancia possibilmente senza zucchero.

Durante la dieta, nonostante gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio, può capitare di avere ancora fame. Per evitare di abbuffarsi, la nutrizionista consiglia di consumare dei frullati di piccoli pezzi di frutta insieme a dell’acqua. Per esempio, mirtilli e fragole quando è stagione oppure la mela insieme a un pezzetto di banana o ancora delle verdure come finocchi e zenzero che spezzano la fame.

