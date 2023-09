Jimmy Kimmel conduttore e produttore americano del Jimmy Kimmel Live!, un talk show serale in onda su ABC, ha svelato come ha perso peso con la dieta. Ecco cosa mangia la star.

La dieta di Jimmy Kimmel: cosa mangia il conduttore televisivo?

Il conduttore televisivo Jimmy Kimmel, 55 anni, nato a Brooklyn è al timone anche come produttore esecutivo del Jimmy Kimmel Live!, un talk show serale in onda su ABC dal 2003. Il noto conduttore ha iniziato nel 2010 il suo viaggio verso la ritrovata forma fisica quando ha fatto pendere la bilancia a circa 94 kg. Jimmy ha poi perso circa 28 chili e ora vuole mantenere il suo fisico sano.

La star della tv americana ha dichiarato di seguire la dieta 5:2 per perdere peso. “Ho preso l’idea da un documentario della BBC su questo uomo indiano che sembrava avere circa 138 anni, e ha detto che il suo segreto era una grave restrizione calorica”, ha detto il conduttore.

Ma se si dà uno sguardo alla pagina Instagram di Jimmy si capisce che ama il suo cibo, quindi non si nega di mangiare cose buone e anche grasse ma si assicura solo che non sia in un giorno di digiuno. La star della tv ha ammesso che ha un bel aspetto perché “muore di fame”.

Kimmel ha inoltre chiarito che segue la dieta 5:2 per cui non mangia per 2 giorni ogni settimana. Se non mangi per due giorni su base settimanale, perderai peso. Ha anche aggiunto che questo si chiamava The Worst Diet Ever (TWDE) ed è stato davvero difficile da fare.

Jimmy ammette che ci sono volte in cui non segue esattamente la dieta 5:2. Di solito succede nei giorni in cui non riesce a resistere agli alimenti come un hamburger o è un giorno speciale come il Labor Day. Generalmente, lunedì e giovedì sono i suoi giorni senza mangiare.

Jimmy Kimmel, conduttore americano di successo, star della Tv come anticipato segue il metodo dimagrante 5:2. Il suo è stato un lungo viaggio per ritrovare la forma fisica fin dall’adolescenza. Quando ha ottenuto la sua prima patente di guida, Kimmel pesava 136 chili ma non si è mai preoccupato del suo peso per anni.

Intorno al 2010 ha avuto il Dottor Oz nel suo show che ha parlato della sua salute. Il giorno dopo il dottor Oz lo chiamò e disse che era preoccupato per Kimmel perché era un giovane uomo e aveva bisogno di prendersi cura di se stesso. In quel momento Kimmy capisce che doveva pensare alla sua salute e questo lo motivò a dimagrire.

Nei suoi giorni senza cibo, nella dieta 5:2 mangia meno di 500 calorie al giorno, Jimmy dice che mangia tantissimo negli altri 5 giorni. Questo metodo funziona perché si dà una forte scossa al metabolismo.