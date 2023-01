Fianchi larghi? Come nasconderli con i giusti abiti

Se anche tu ti senti poco a tuo agio con la zona fianchi, non disperare: ci sono tantissimo modi per minimizzare il problema, a partire dal look. Vediamo come nascondere i fianchi larghi indossando i giusti abiti e conoscendo alcuni trucchi di stile.

Fianchi larghi: come vestirsi

Per aiutarti a nascondere i fianchi larghi con l’abbigliamento, ci sono diversi metodi legati al look e ai segredi di stile. Ecco i trucchi più efficaci per indossare abiti che valorizzino la tua forma fisica, e che nascondono il tuo punto “debole”, i fianchi sporgenti.

Scollo a V

Il décolleté con scollo a V è quello che ci vuole per nascondere i fianchi larghi. La forma appuntita e l’angolo convesso danno slancio alla body shape e al contempo attirano gli sguardi sulla scollatura.

Così nessuno noterà i tuoi fianchi larghi.

Jeans morbidi e larghi

Se il tuo problema sono i fianchi larghi, evita i jeans skinny che aderiscono alla pelle. Punta piuttosto su pantaloni morbidi e larghi, a vita alta e leggermente cropped. E, immancabili quelli dal colore scuro.

Abito a portafoglio

L’abito a portafoglio è il modello che meglio camuffa i fianchi troppo pronunciati. Il taglio avvolge a vestaglia, infatti, focalizza l’attenzione sul punto vita e sul décolléte, distogliendola dai fianchi sporgenti.

Anche lo scollo a V tipico del wrap-dress è un trucco smagrente.

Accessori maxi

Come accessori, non farti mancare una cintura in formato XL. Renderà più avvitata la body shape da un lato e dall’altro creerà un’illusione visiva che rimpicciolisce tutto, fianchi compresi.

Corpetto bustier

Per quanto riguarda il sopra, il più indicato come abito oppure corpetto in caso di fianchi larghi è il modello a bustino. Sia un abito a balconcino sia un top bustier ti regaleranno una linea invidiabile.

Nessuno noterà i fianchi, saranno tutti concentrati sul tuo décolleté in bella vista.