Come vestirsi per nascondere la gravidanza: consigli pratici

Nelle prime settimane di gravidanza non dovrai cambiare di molto il tuo guardaroba. Il corpo cambia, sì, ma fino al quarto mese alcune donne mettono 1-2 kg, quindi basterà poco per nascondere la dolce attesa. Ecco come vestirsi nel miglior modo per non svelare la pancia.

Nascondere la gravidanza: come vestirsi

Comodità e coolness sono le parole chiave del guardaroba di ogni futura mamma fashion. Si può essere eleganti e alla moda anche con il pancione.

Tanto che molte donne nel primo trimestre, soprattutto quelle che non vogliono condividere la gravidanza con tutti, ricercano nel loro guardaroba abiti che possano adattarsi al cambiamento. Ecco come vestirsi per nascondere la lieta notizia.

1. Abbandonare per il momento vestiti aderenti o stretti, privilegiando indumenti che cadono morbidi su pancia e fianchi, in modo tale da nascondere le prime, leggerissime, forme.

2. Privilegia tessuti a maglia morbida, gonne svasate, maglie e abiti in stile impero e gonne a portafoglio.

3. Un altro trucco è indossare una camicia lunga e non troppo aderente con pantaloni a vita alta a sigaretta. Completate il look con una giacca di pelle aderente lasciata aperta

4. Usa i tuoi abiti e accessori per spostare l’attenzione verso la parte alta del tuo corpo (spalle e viso) e lontano dalla pancia.

Un bel top con dei dettagli all’altezza del seno va benissimo o anche degli orecchini o collana vistosi.

5. Scegliere materiali morbidi, pratici e naturali, come il cotone, il lino, la seta, la lana, la viscosa.

L’intimo in gravidanza: ecco quale scegliere

Una delle prime cose che cambiano nel fisico quando sei in dolce attesa è sicuramente il seno.

Aumenterai di 1-2 taglie da subito, quindi preparati a dover cambiare la taglia del reggiseno.

Ecco qualche consiglio utile: