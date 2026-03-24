Flow mattutino per corpo e mente con musica e presenza

Inizia la giornata con una pratica pensata per accendere il corpo e chiarire la mente: un flow mattutino che sfrutta il ritmo della musica per sostenere movimenti fluidi e intenzionali. Questa sessione privilegia la presenza come filo conduttore, invitando a mantenere attenzione al respiro e alle sensazioni fisiche mentre si esplorano sequenze dinamiche. Il risultato è un risveglio che non è solo fisico ma anche mentale: una sorta di messa a punto che prepara il sistema nervoso alle sfide della giornata con equilibrio e leggerezza.

La pratica prende ispirazione da stili tradizionali e contemporanei: elementi di Ashtanga si incontrano con la vivacità del Rocket Yoga, rielaborati in chiave accessibile. Il lavoro procede in modo progressivo attraverso fasi distinte dedicate a mobilità, attivazione, stabilità e centratura, ciascuna calibrata per aumentare l’energia in modo sostenibile. Durante la lezione verranno offerte varianti per tutti i livelli, così che ogni partecipante possa trovare la propria misura senza perdere il filo del movimento collettivo.

Come è strutturata la pratica

La lezione è organizzata per accompagnare il corpo da uno stato di riposo a una condizione di prontezza funzionale: la prima parte favorisce la mobilità articolare e l’allineamento, con movimenti morbidi e sincronizzati al respiro; la fase centrale enfatizza l’attivazione muscolare attraverso sequenze fluide tipiche del flow, mentre la conclusione lavora sulla stabilità e sulla centratura per consolidare i guadagni fisici e mentali. Tutto il percorso è pensato per essere progressivo e rispettoso del corpo, alternando intensità e recupero.

Fasi della lezione

Nel dettaglio, la scuola della mattina prevede esercizi iniziali di riscaldamento che favoriscono la mobilità di anche, spalle e colonna, seguiti da una sequenza di posizioni dinamiche che lavorano su forza e respiro. Successivamente si inseriscono elementi di equilibrio e tenuta per migliorare la stabilità e infine pratiche di recupero e centratura per ristabilire il tono vagale. La musica accompagna e modula l’intensità, creando transizioni più fluide e aiutando a mantenere il ritmo interno.

Adatta a tutti i livelli

La classe è pensata per essere inclusiva: vengono presentate varianti e adattamenti che permettono a principianti e praticanti più esperti di lavorare insieme. Chi è alle prime armi troverà opzioni più semplici e punti di riferimento per l’allineamento, mentre chi ha esperienza può esplorare versioni più impegnative delle stesse sequenze, ispirate al Rocket Yoga. L’obiettivo è offrire una pratica sfidante ma sicura, in cui la consapevolezza guida le scelte e il ritmo musicale sostiene la continuità del movimento.

Tema e atmosfere: la giungla urbana

Il filo conduttore della lezione è la metafora della giungla urbana: imparare a muoversi con radicamento e adattabilità in contesti veloci e imprevedibili. Questa immagine aiuta a coltivare una presenza stabile al centro del corpo, pur mantenendo la capacità di fluire attorno agli stimoli esterni. Nel linguaggio della pratica significa sviluppare un equilibrio tra forza e mobilità, tra attenzione interna e apertura al mondo esterno, come una radice che tiene saldo l’albero anche quando il vento soffia forte.

Informazioni pratiche e prenotazione

La sessione si terrà in presenza: Domenica 29/03, ore 09.00 presso Piantala @ Laboratorio Aperto – Modena. È richiesto di prenotare il posto tramite il sistema indicato: seleziona giorno e ora e scegli il numero di biglietti; è necessario un minimo di 1 posto e puoi selezionare fino a 2 posti. Porta con te tappetino, eventuale blocco o cinghia per le varianti e abbigliamento comodo. L’insegnante proporrà modifiche per chi avesse esigenze fisiche specifiche e offrirà suggerimenti per integrare la pratica nella routine quotidiana.

Nota finale

Partecipare a questa lezione significa concedersi uno spazio di movimento consapevole supportato da musica e intenzione: un’occasione per riattivare il corpo, chiarire la mente e sperimentare un modo diverso di affrontare la giornata. Che tu stia cercando energia, equilibrio o semplicemente un momento di pausa attiva, il percorso è progettato per accompagnarti con chiarezza e gradualità, rispettando sempre la tua soglia personale.