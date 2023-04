Solo alcuni sanno che mettere una foglia di alloro sotto il cuscino può essere davvero un’idea geniale. Farlo prima di dormire, comporta numerosi benefici su mente e corpo. Scopriamo cosa accade se mettiamo foglie di alloro sotto il cuscino.

Foglie di alloro sotto il cuscino: i benefici

L’alloro è da sempre un prezioso alleato, tanto in cucina quanto nella nostra routine di bellezza. Le sue straordinarie proprietà lo rendono amatissimo per preparare infusi, tonici per il suo essere un antinfiammatorio naturale e un ottimo digestivo.

Ma in pochi sanno che questa preziosa pianta ha benefici anche sulla mente e soprattutto è un alleato per l’insonnia.

Molte persone, infatti, soffrono di insonnia, si svegliano spesso durante la notte o riposano male – con la conseguenza di iniziare la giornata più stanchi di come si era andati a letto. Un rimedio naturale è mettere anche solo due foglie di alloro, sotto il cuscino. Il loro aroma ci darà una mano a rilassarci e indurre l’addormentamento. Ma non è tutto.

Secondo antiche credenze, in particolare risalenti a Greci e Romani, l’alloro sarebbe anche una sorta di talismano portafortuna. Sarebbe in grado di tenere lontani dai nostri sogni quegli incubi che ci rovinano il riposo e ci costringono spesso a svegliarci di soprassalto o comunque a dormire un sonno agitato e per niente ricostituente.

Proprio come un moderno “acchiappasogni”, scaccerebbe dalla nostra mente i brutti pensieri e i problemi per permetterci di riposare e svegliarci carichi e pieni di energie. Inoltre, allevia i dolori della sindrome premestruale, favorendo un riposo sereno anche alle donne in età fertile.

Le potenzialità dell’alloro

Definire l’alloro un semplice aroma è davvero riduttivo, poiché sono davvero tantissime le sue proprietà benefiche che lo rendono un vero toccasana per il tuo benessere, fra queste ricordiamo: potere astringente, diuretico naturale, stimola l’appetito, allevia i fastidi provocati dalle coliche ed è perfetto contro la tensione e il gonfiore addominale.

E ancora: è un perfetto profumatore per ambienti e soprattutto sarà in grado di assorbire tutti i cattivi odori presenti in frigo e in casa.

Insomma, dovrebbe diventare una tua abitudine avere l’alloro sempre in cucina e non solo perché andrà a donare un sapore speciale alle tue pietanze ma soprattutto perché fa incredibilmente bene all’organismo.