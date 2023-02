Formiche in casa a gennaio: come risolvere senza veleni

Complice il fatto che, durante il mese di gennaio, non riescano a trovare cibo a sufficienza per la loro sopravvivenza, le formiche giungono in casa dove sicuramente hanno a disposizione alimenti di cui sono ghiotte. Vediamo come fare per allontanarle da casa senza veleni o pesticidi, ma in modo del tutto naturale.

Formiche in casa a gennaio

Sono insetti e animaletti molto piccoli, ma nel momento in cui entrano in casa si rischia di andare incontro a una serie di problematiche. Le formiche in casa possono essere un problema, soprattutto per le ragioni igieniche dal momento che possono trasportare patogeni e allergeni sul cibo e in cucina.

Sono diversi poi gli esemplari di questo insetto che si trovano in natura e ognuna risponde a determinate caratteristiche che è bene conoscere in modo da trovare la soluzione adatta per allontanarle dall’abitazione. In casa o anche in giardino possono nascondersi un po’ ovunque:sotto le pietre o nel suolo.

Trovano rifugio anche negli zoccolini oppure sotto alcuni elettrodomestici come il frigorifero. In casa si possono trovare anche in cucina che diventa un po’ il loro rifugio dal momento che qui riescono a sostentarsi con le briciole presenti sul pavimento o sui residui di cibo lasciati nei piatti o nelle pentole che si usano per preparare il pranzo o la cena.

In casa si trovano soprattutto le formiche esploratrici che vanno in cerca di cibo per sostentarsi e così sopravvivere. Sono presenti anche sui piani di lavoro oppure dove vi è del cibo in contenitori non sigillati. Tendono a muoversi molto rapidamente per cui riuscire anche a catturarle non è facile e passano anche tra i tubi e i cavi.

Formiche in casa in gennaio: consigli

Uno dei primi modi e delle soluzioni che si consiglia, per cacciare le formiche in casa, evitando l’uso di veleni, è cercare di agire in maniera tempestiva e preventiva. Bisogna evitare di cercare e di creare delle condizioni che sono ideali per la loro sopravvivenza, per cui sono maggiormente attirate a entrare nell’abitazione.

Eliminare qualsiasi residuo di cibo è il fattore principale e gli alimenti come la pasta, la farina vanno riposti in contenitori che sono ben sigillati e chiusi ermeticamente in modo che non siano fonte di attrattiva per questi insetti. Una corretta igiene e pulizia di ogni angolo della casa fa sì che questi insetti vadano altrove a cercare cibo.

Bisogna poi cercare di sigillare con stucco o silicone i punti e luoghi di passaggio come fessure e buchi perché da queste zone le formiche possono entrare in casa e chiuderle equivale a impedire la loro avanzata nell’abitazione. In prossimità della casa è utile poi posizionare delle piante di incenso o di timo per allontanarle.

Non appena si è consumato il pasto è bene provvedere sin da subito alla pulizia dei piatti dal momento che questi insetti sono ghiotti di zucchero e di briciole di cibo. Raccogliere ed eliminare qualsiasi briciola, magari con l’uso dell’aspira briciole è un ottimo modo per una casa pulita e curata.

Formiche in casa a gennaio: rimedio

Non sempre i consigli che si propongono donano risultati duraturi e proprio per questa ragione, per tenere lontano le formiche che si insediano in casa è bene optare per una soluzione efficace e al tempo stesso valida. Si tratta di Ecopest Home, un dispositivo che, grazie agli ultrasuoni, le allontana immediatamente.

Un investimento che tiene lontano qualsiasi insetto da casa: dalle scutigere alle formiche, appunto, passando per le tarme e i tarli arrivano sino ai roditori. Uno strumento molto piccolo, di dimensioni compatte che basta collegare alla presa di corrente affinché inizi a dare effetti. Ottimo da usare anche in camera dei bambini perché sicuro e non causa problemi.

Un dispositivo ecologico che dona la giusta protezione ad animali domestici ed esseri umani proteggendo fino a sette giorni su sette per un arco di tempo di 24 ore e un raggio della copertura di 250 metri quadrati. Sicuro ed efficace, anche perché innocuo a differenza dei veleni e dei pesticidi presenti in commercio.

Ecopest Home risulta essere un prodotto tecnologico all’avanguardia, silenzioso e inodore, quindi non emana odori al momento dell’accensione.

